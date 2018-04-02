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微软为苹果iOS推送Office Insider V2.12更新：图文处理更便捷

2018-4-2 21:36:40来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家4月2日消息 上周微软为iOS平台（iPhone和iPad）的Office Insider成员推送了新的Office预览版应用。本次更新涉及Office传统三件套（Word、Excel、PowerPoint）和Outlook，其中Word、Excel以及Outlook的更新已推送，PowerPoint的更新将在不久之后到来。

Office Insider项目与Windows Insider项目类似，是针对Office应用软件的预览项目。注册了该项目的用户可以在第一时间体验到Office的全新功能，当然同时也可能遇到更多的问题和Bug。

如果你是iOS平台的Office Insider用户，你现在可以在App Store安装这些更新。

以下是主要更新内容：

Word和Excel：

  • 可在文档（Word）、工作表（Excel）中对可伸缩向量图片（SVG）进行旋转、调整大小、添加颜色等操作。

Excel：

  • 选择一定范围的数据后，可快捷地添加常用的函数进行计算，如SUM、COUNT、AVERAGE等。

  • 更快捷地进行扩大选择、排序和筛选等操作。

Outlook

  • 可根据用户的所在地，为用户推送通勤路线的交通状况。

  • 可识别用户想要快速访问的文件夹和组，并添加收藏。

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关键词：OfficeiOS应用Word

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