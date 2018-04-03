苹果iOS 11.4 beta 1开发者预览版发布：增加对ClassKit框架的支持

IT之家4月3日消息 今天凌晨，苹果推送了最新的iOS 11.4 beta 1开发者预览版固件，据悉本次 iOS 11.4 Beta 1开发者预览版加入了ClassKit 框架的支持，另外iCloud 云端信息功能也同时回归。

此次 iOS 11.4 beta 1 的新功能包括：对全新 ClassKit 框架的支持；iCloud 云端信息功能回归；HomePod 立体声配对设置回归，以及隔空播放 2的回归。

苹果iOS 11.4 beta 1开发者预览版固件的大小在2.2GB左右。

如何升级



iOS11正式版和预览版用户可以通过iPhone、iPad和iPod touch设备预先通过Safari浏览器下载一个描述文件（点此下载 | 注：需要点击文章底部分享按钮，选择“Safari打开”该新通闻，然后再点击前方链接即可安装描述文件），需要注意的是你要删除之前已经安装过的其它描述文件，然后按照提示安装描述文件并重启手机。

IT之家报道，另外除了通过安装描述文件OTA升级之外，也可以下载相应的固件过iTunes升级，具体方法是下载固件后在桌面端打开最新版iTunes，同时按下“Shift+更新”选取将要刷入的固件即可。

哪些设备可以升级

iOS11支持设备包括iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone7、iPhone7 Plus、iPhone5s、iPhone SE、iPhone6/Plus、iPhone6s/Plus；9.7英寸iPad、iPad Air、iPad Air 2、iPad Pro（9.7/12.9一二代、10.5英寸）、iPad mini 2、iPad mini 3、iPad mini 4，iPod方面仅有iPod Touch 6一款设备。

（IT之家备注：本次iOS11不再兼容支持iPhone5、iPhone5c、iPad4设备）