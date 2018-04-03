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苹果iOS 11.4 beta 1开发者预览版更新内容大全：ClassKit API支持，消息回归iCould

2018-4-3 9:39:08来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

今天凌晨，苹果推送了最新的iOS 11.4 beta 1开发者预览版固件，本次 iOS 11.4 Beta 1开发者预览版加入了ClassKit 框架的支持，另外iCloud 云端信息功能也同时回归。刚才，IT之家为大家送上了 iOS 11.4 Beta 1开发者预览版固件下载大全，现在，小编将本次更新的更新内容大全以及已知问题做出整理、列举。

更新内容：

  • 在iOS11.3正式版中苹果移除了云端信息的iCloud同步，在iOS11.4 beta 1中，我们看到消息回归iCloud。

  • HomePod 立体声配对设置回归，但需要配合未发布的HomePod测试版固件才能正常工作。

  • 为学生用户加入了最新的Schoolwork预览版应用程序，以及为第三方应用程序加入了ClassKit API支持。

已知问题：

  • 通过Airplay从YouTube应用串流视频时，音频可能会滞后视频2-3秒。

  • 将视频从YouTube应用串流到单个Apple TV时，Apple TV可能会只有音频播放。

  • 在某些情况下，音乐播放可能会卡在第一首曲目的末尾。

部分网友反馈的在iOS11.3正式版中存在的问题依然存在的如下：

  • 设备解锁后立即按压应用3D Touch功能失效。

  • 部分设备短信左滑删除，弹窗会突然消失，需要再重新左滑动再点击删除。

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关键词：iOS11.4 beta1iOS11iOS11.4开发者预览版

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