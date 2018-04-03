苹果iOS 11.4 beta 1开发者预览版更新内容大全：ClassKit API支持，消息回归iCould

在iOS11.3正式版中苹果移除了云端信息的iCloud同步，在iOS11.4 beta 1中，我们看到消息回归iCloud。

HomePod 立体声配对设置回归，但需要配合未发布的HomePod测试版固件才能正常工作。

为学生用户加入了最新的Schoolwork预览版应用程序，以及为第三方应用程序加入了ClassKit API支持。