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IT之家iOS版6.01发布！问题大扫除，更实用更完美

2018-4-4 9:53:03来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家iOS版6.01发布！

4月2日我们发布了IT之家安卓版6.01，仅隔两天不到的时间iOS平台也迎来了最新的6.01版本，同时UWP版本的IT之家6.01也上线了。看着程序员小哥哥这么拼，大家还不赶快去App Store更新体验，同时给一波五星好评~

全新的IT之家iOS版6.01在6.0版本的基础上进行了大量的问题修复，进一步优化了使用体验。例如对搜索页面文字重叠的问题进行了修复，也针对夜间模式下部分页面进行了颜色调整。

正如之前所预告的，6.0 是IT之家App新一代产品的开篇，新的开始，接下来的版本，还有很多大菜。在后续的版本更新中，我们还会有更多功能会上线，敬请期待。

目前IT之家客户端现已覆盖：安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome，微信小程序版的IT之家也已经同步上线（ 详情）。

IT之家iOS版6.01改进亮点：

  • 改进：界面-夜间模式下部分页面进行颜色调整

  • 修复：界面-搜索页面文字重叠

  • 修复：界面-修复非WiFi情况下离线阅读的显示异常

  • 修复：界面-部分新闻评论热评展开空白

  • 修复：界面- 3DTouch上热评乱码

  • 修复：界面- 3DTouch新闻不显示图片

  • 修复：功能-恢复点击切换栏目的声音

  • 修复：功能-账户设置页面兑换更名卡失败

  • 修复：功能-设置里更新文章数量提醒的开关无效

期盼五星……

全新版本绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持

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也可单独下载：

iOS版 | Win10/Win8版 | 安卓版 | WP7/8版

一、IT之家简

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二、IT之家iOS版（iPhone/iPad）截图

▲ 新6.01，爱科技，爱这里！

▲ 全新，快速，省电，美简！

▲ 简白新默认主题！

▲ 新系统消息盒子

▲ iPad 分屏支持

▲ 新架构！急速启动，大幅省电

▲ 黑名单系统，总有些不喜欢的人……

▲ 收藏热评、文章评论页查看所有热评……

三、下载信息

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也可单独下载：

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