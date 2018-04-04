玩出花：原来苹果Live Photo这么好用

相信很多人都知道苹果的Live Photo功能，但一般人的打开方式是：设置系统自带的Live Photo来做壁纸。

但很少有人知道，Live Photo和苹果的iMessage一样，玩得好的话，是可以玩出花的。

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Live Photo基本操作

这些App是制作Live Photo的好帮手

怎么把Live Photo玩出花

Live Photo基本操作

iPhone 6s及以上的机型，打开「照相机」，通过点击上方状态栏中间的图标可以开启Live Photo。

系统自带的三种酷炫特效

在iOS11的系统下，点开一张Live Photo，手指上滑，可以看到系统提供了三种效果「循环播放」、「来回播放」、「长曝光」。

效果如下。

▲循环播放

▲来回播放

▲长曝光

设定Live Photo封面照片

我们知道微信等很多软件是发不了Live Photo的，如果选择发送，它只会显示一张静态图片，而有时这张静态图片并不是这几十帧中最精彩的。

但在iOS11系统下，你可以更改封面照片。在相册中打开一张Live Photo照片，点击「编辑」，单击下方「时间轴」，左右滑动，选择你最喜欢的那一帧，设为「封面照片」吧

▲图源苹果官网

此外，我们还可以直接编辑Live Photo，一键美化，旋转剪裁，调整其他参数等。点击左上方的小喇叭，还可以将Live Photo的声音关掉哦。

这些App是制作live Photo的好帮手

我们知道，iPhone可以直接拍摄Live Photo来用做壁纸。可是那些自己拍摄、下载的视频怎么转换成Live Photo呢？A君给你们推荐这些App。

intoLive

打开intoLive，选择相册中的视频、动图、连拍快照或多张照片，「设置壁纸模式」—「→」—「不，重复」—「储存为Live照片」。

制作超过5秒的实况照片或使用高级功能需购买专业版。

imgLive

这算是前一个App的丰富版。除了基本的转Live Photo功能，还有Live Photo转成视频、Gif等操作。

App还有11首内置音乐，可供你添加到Live Photo，你还可以像制作视频那样，调整视频和音乐的音量大小。

而且它有一个我很喜欢的「情侣分屏模式Live照片」，也就是两台手机同时播放的Live Photo可以组成一个视频画面。但这个功能需要升级到高级版本才能使用。

贴心如我，在后文分享了一个免费做分屏Live的小技巧，感兴趣的继续往下看哦！

GIPHY

世界上最大的动态gif和贴纸库。你不仅可以将自己拍摄的视频转成Live Photo，还可以把里面海量的Gif转成Live Photo。搜索「KITTY」，马上出现超多可爱猫咪！

选择壁纸格式，就可以直接生成超可爱的Live Photo啦。

不玩Live Photo的话，也可以把它收了当表情包资源库哦。

Lumyer

这个App可以给你拍摄的视频添加特效。

▲可爱的小猫咪特效

打开App，选择Video，选择喜欢的特效进行拍摄即可。

免费特效共有11个，其他特效需购买。

Lumyer还可直接将动图保存成Live Photo格式，超方便。

怎么把Live Photo玩出花

将二维码和壁纸合在一起

我有一个小技能，每次有新朋友准备加我微信时，我不用打开微信也能让他扫到我的二维码。

▲图示为付款码

准备一张壁纸和二维码，点开任一个有「模糊功能」和「叠加图片功能」的修图软件，我用的是Snapseed。

在Snapseed中打开壁纸，选择「突出细节」，手指左滑将结构调至「-70」左右，即可模糊照片。

选择「双重曝光」，把二维码添加进去，调整大小，放在壁纸正中间， 图片形式选择默认，保存即可。（任何叠加图片功能都行，不一定要双重曝光）

在相册中选中壁纸原图和加了二维码的壁纸，先录屏，再点击幻灯片播放。

幻灯片播放完毕时结束结束。导入intoLive，将多余的画面剪掉，制作成Live Photo即可。

在相册中找到保存好的Live Photo，将其「用作墙纸」，设定为「实况照片」即可。

有没有觉得方便快捷的同时又能炫点小技呢？

制作偶像动图

喜欢拿偶像做壁纸？那何不干脆把Ta做成Live Photo呢？

操作方法是：录制或下载一段视频，将其导入一个叫《完美视频》的App，先对视频做简单的处理。右上方「添加视频」，界面会自动跳转到「设置」，选择竖屏「9:16」。

单击视频画面可进入「编辑模式」，需要用到两个功能，先「分割」后「剪裁」。

通过「分割」功能来剪裁掉多余的画面，再通过「剪裁」使画面充满屏幕。

完成后就可以保存了。之后再导入前面介绍的App生成Live Photo就行了。

小遗憾是《完美视频》导出后有水印，需要购买高级版才能去掉。

两台iPhone秀恩爱

除了拿爱豆来做Live Photo，我还拿它来秀恩爱哦。

先录制一段视频，接着导入《完美视频》简单剪辑出想要的片段。

接着打开「剪裁」，这里我们需要用一段同样的视频，通过放大来剪出两个画面，也就是标注的壁纸1和壁纸2。然后分别保存。

分别生成Live Photo。将壁纸1设置为自己的锁屏，壁纸2通过AirDrop发送给同样尺寸的iPhone，接着，就尽情秀恩爱吧！

不过要注意，一张Live Photo的大小是一张照片的两倍，所以会占据更多的空间，低内存手机如使用需定时清理。

更重要的是，Live Photo 还有可能泄露你的位置信息。如果你的iPhone相机开启了定位服务，并且你将有定位的照片/ Live Photo发到了社交网络上，别人就可以通过「保存你的照片」来查看你的位置。特别是喜欢晒娃的爸爸妈妈们，更加要小心。

如果想关闭定位服务，可以在「设置」—「隐私」—「定位服务」中找到「相册」，勾选「永不」。

好啦，以上就是我关于怎么玩转Live Photo的一些想法。觉得好玩的话，赶紧试试吧。