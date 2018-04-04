曝苹果研发MicroLED面板：一分钱都不打算让三星赚了？

苹果到底是一家硬件公司，还是一家软件公司？这两个说法一直都存在。苹果大包大揽喜欢所有东西都自己来做的行事风格，在行业内已经不算是什么秘密。受到多年封闭文化的影响，iOS系统一直都和“开放性”保持着一定距离。

但如今苹果硬件产品的成功，却离不开多个上下游企业的通力合作，以iPhone为代表的核心产品仍然建立在一条漫长且复杂的产业链上，也获益于众多核心供应商在关键元件的研发和制造上的成功。

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苹果对供应链的重视由来已久，根据早期在Apple和NeXT中任职的Dan’l Lewin 表示，苹果创始人乔布斯本身就是一位对供应链极为关注的人。很多人知道的是他在产品细节以及营销方面的出众成就，然而他在供应链领域同样有擅长的一面，甚至亲自负责运营。

不过乔布斯并非是科班出身，所以他找来了这方面的专家，也就是现在的苹果CEO蒂姆·库克。

乔布斯看中库克的是他在康柏公司的采购和供应链经验，加入苹果后库克便采取了一系列的外包措施来简化运营，降低成本的同时还有效加快了产品的生产周期，这至今依旧是支撑苹果产品高效周转的核心之一。

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在今年3月份，苹果发布了新一期的《供应商调查报告》，其中显示在2017年共有756家供应商负责给苹果供货。以iPhone X为例，为大众所知悉的便有来自三星的屏幕、高通/英特尔的基带、索尼的CMOS等，绝大部分苹果产品都是在包括中国在内的亚太地区进行组装生产，苹果自己则在爱尔兰等地区保有少部分象征意义的”环保工厂“。

其产业链之复杂，绝大多数用户都很难一窥究竟。而根据去年IHS Markit公司的拆解报告来看，iPhone X的成本达到新高，而且为了获得三星的柔性OLED屏幕，苹果也付出了不少代价。

为了包揽这种面板资源，iPhone X单纯屏幕的成本价就达到了110美元，而且只有三星一家来供应苹果想要的OLED屏幕，这显然不是什么好消息。短期过渡都受制于人，长远看来更加不能将鸡蛋放在一个篮子里。

因此这种情况未来可能会发生一点改变，近期的多条传闻都明确地指向了一个信息，苹果正在做进一步的整合，并为此逐渐摆脱来自三星和英特尔等一些核心供应商的控制——前者是屏幕，后者则是处理器。

苹果先行押宝的是下一代MicroLED，而且这次选择是”自己动手丰衣足食”。这种新型显示技术比现在的OLED在色域、亮度和功耗等方面都有着更好的表现，在2014年对微型LED公司LuxVue收购也被视为是苹果希望掌控并量产该屏幕面板的信号之一。

为了尽可能避免核心技术的外泄，从Bloomberg的报道来看，苹果已经将工厂设在了加州总部附近，虽然这种小规模的实验还打不到量产的目标，而且三星、LG等品牌也同样处于研发和专利布局中，但已经足以支撑苹果度过研发阶段。

如无意外，这种屏幕会首先运用在Apple Watch上，或许还有被猜测了很久的苹果AR设备。

这种对核心部件的研发动作，很难不让人回想起苹果自研芯片的历程。2008年，苹果低调收购了芯片制造商PA Semi，两年后我们在初代iPad上看到了首次亮相的A4芯片；到现在，苹果已经让iPhone和iPad全部采用自己设计的A系列芯片，而在iPhone 3GS之前，苹果还一直是三星ARM芯片的忠实盟友。

可解决了移动端还不够，现在桌面端也成为了下一个目标。如果Bloomberg的消息属实，那么在2020年后，来自英特尔的芯片可能也要和苹果Mac电脑说再见了。

和爱范儿（ID：ifanr）昨天所报道的一样，苹果最终的目的，是让包括Mac、iPhone、iPad在内的所有设备都能更无缝地协作。

另一个值得关注的是苹果在R&D（研发费用）上的支出，在之前的财报中这个指标已经达到了历史新高，过去5年里在总营收中的占比也一直在提升。

持续研究新产品自然少不了烧钱，但苹果这笔钱花在哪里？根据分析师Neil Cybart的研究，明面上来看，大概囊括了AR眼镜、Titan汽车以及企业收购等这些项目的开展，但同样也少不了对屏幕和芯片等核心技术的投入。

如果将这些信息整理后，我们便能很清晰地看到苹果未来的布局。对供应链有着极高追求的库克，显然希望能亲自掌控自家所有产品的核心部件供应，而不是过分依赖于三星或是英特尔。

尤其是在这些关键零部件上。如果进展顺利，未来的苹果完全可以按照自己的节奏来推出产品。

而且苹果显然不止希望能掌控核心技术，还有对软件体验和统一生态圈上的考虑。所以哪怕抛弃英特尔这件事有些激进，这其中也有它合理的一面。

以目前苹果的产品情况来说，iPhone和iPad所运行的iOS系统是以ARM架构建立的，但Mac电脑的macOS生态，其硬件核心仍然是基于英特尔的X86架构。虽然苹果在近几年也推出过很多iOS和macOS系统联动使用的功能，比如Handoff特性，还有最新的文件管理体系。

但对比Google和微软分别在Chrome OS以及Windows 10上的体验，苹果在整合移动和桌面系统上的进展其实是落后一步的。

苹果的目标仍然是在想方设法整合自己的iOS和macOS两大系统，但实现这个目的，Mac同样需要硬件上的协助，比如说使用自研处理器来追求更低的功耗。

但这种转换难度不小，尤其是对于广大的第三方开发者们来说，这也不算是太好的消息。苹果在2005年曾有过一段将Mac从IBM的PowerPC转移到英特尔X86平台的经历，这个过程前后持续了近五六年的时间才结束。

纵使现在苹果财大气粗，但包袱也比十多年前更重，这种融合的过程自然谈不上轻松。此前微软的Windows 8系统双界面的策略已经证明，就算是微软这种更侧重软件系统的公司，也没办法快速的完成这种双端整合的工作，交互层面怎么解决？兼容性又怎么解决？如何缩短这段转化的阵痛期，是苹果需要正面考虑的问题。

苹果想要包办关键零部件的供给，这件事仍然有极大的吸引力，因为这就和当年乔布斯展现出来的激进控制欲和完美主义一样：

最好的产品必须要“一体”，不管是软件和硬件，还是从内容到营销，都应该是相互为对方量身定做的，并最终为用户体验负全部的责任。

苹果的控制欲依旧强烈，苹果仍然希望可以掌控一切。只是在强调全球化合作的今天，苹果是不是真的可以在一条龙包办整个生产链的同时，让自己的产品保持在最出色的状态，这仍然是一个未知数。