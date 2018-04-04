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自拍太无聊？这款苹果iPhone X应用能给你的脸部进行3D建模

2018-4-4 20:59:50来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月4日消息 有报道称，苹果面容ID背后的3D传感技术比竞争对手领先两年，开发人员们都在试图利用该功能打造出色的应用。由硅谷计算机视觉公司Bellus3D创建的一款新应用就充分利用了这个功能，可以让苹果iPhone X创建出脸部的3D建模，也就是3D的自拍照。

这款应用名为Bellus3D FaceApp，目前处于测试阶段，该应用能为用户提供高分辨率的人脸扫描，这种扫描以前只能使用昂贵的专业3D扫描仪才能实现。

该应用的工作原理是捕捉用户脸上超过250,000个不同的3D数据点，应用会要求用户慢慢转动头部10秒钟。在此之后，用户的脸部以3D形式虚拟重建，可以进行旋转和缩放，也可以将3D自拍视频保存到手机相册中，甚至可以将其发布到Facebook。

Bellus3D声称，这是第一个使用iPhone X深感相机进行高分辨率3D面部扫描的应用。潜在的应用可能包括手机游戏、定制眼镜设计、虚拟3D补妆，医疗应用等等。

目前，该应用还未上架App Store，但用户可以点此注册试用版。该公司还计划发布面向iOS的Face SDK，以允许第三方开发人员为其iPhone X应用添加高分辨率3D面部扫描功能。

视频：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看

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关键词：iPhone X面容ID

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