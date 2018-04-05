2017年App Store应用数量首度下降，Google Play增幅明显

IT之家4月5日消息 在过去的一年半里，苹果公司加大了对App Store中应用的审核力度，下架了成千上万的山寨和垃圾应用。根据Appfigures的一份新报告，苹果公司对垃圾和山寨应用的清理导致App Store的应用数量在2017年出现了有史以来第一次下降。

该报告称，App Store 2017年底总共有210万个应用程序，比年初的220万有所减少。此外，Appfigures表示，开发人员在2017年发布的新应用程序数量少于前几年。据说iOS开发人员在2017年推出了755,000个新应用程序，比上年同期相比下降了29%。

为了比较起见，Google Play商店应用数量整体上涨了30%，达到360万。与此同时，开发者在2017年发布了150万个应用，其发布量增加了17%。

苹果在2017年年中发布了一份报告，声称已经加大了对App Store的清理工作力度，并重点关注山寨和垃圾应用。该报告指出，苹果已经从App Store中删除了“数十万”应用程序，还对32位应用进行了限制。

至于开发人员的新应用发布明显减少，Appfigures推测，这可能意味着苹果在其应用程序审查指南的执行方面更加严格。