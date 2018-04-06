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华纳兄弟：《哈利波特：霍格沃茨之谜》手游4月25日上线

2018-4-6 14:46:13来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月6日消息 华纳兄弟宣布，手游《哈利波特：霍格沃茨之谜》（Harry Potter: Hogwarts Mystery）将于美国当地时间本月25日同时登陆iOS和Android两大平台。

《哈利波特：霍格沃茨之谜》是由华纳兄弟互动娱乐公司（HP系列电影制作方）授权，由Jam City开发的手游。《哈利波特：霍格沃茨之谜》故事背景设定在哈利波特出生到其进入霍格沃茨这段时期，所以不要对能够见到哈利、罗恩、赫敏三人抱有太大的期待。它是第一款让玩家可以创建自己的角色并体验霍格沃茨学生生活的手机游戏。玩家们在角色扮演(RPG)元素的叙事冒险中，可创建个性化的学生头像，在格兰芬多、拉文克劳、斯莱特林和赫奇帕奇四所学院中自由选择一所进行学习，而非像原著中那样由分院帽决定。玩家在游戏中能够选择不同的魔法课程，学习各式各样的魔法技能，并与其他学生成为朋友或敌人。

在游戏中，玩家要在霍格沃茨学院做出影响他们角色故事框架的关键决定。游戏提供了一个新的邂逅系统，其中玩家们的决定和行动会影响他们的任务，这让哈利波特迷们能以巫婆或巫师身份创造自己的传奇。

据悉，游戏过程中麦格教授就是由就是哈利波特电影中人物的扮演者玛吉·史密斯亲自配音的，邓不利多、庞弗雷夫人、弗利维教授等，也都是由演员本人配音。

最新预告片点此观看

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关键词：哈利波特

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