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苹果不再收取30%手续费！腾讯微信公众号iOS版赞赏功能回归、升级

2018-6-7 7:17:33来源：威锋网作者：拾欢伯责编：骑士评论：

微信公众号的赞赏功能曾经非常受欢迎，用户可以在喜欢的文章下方给公众号打赏，这一功能也一定程度上促进了自媒体的发展。但是去年，微信却因为和苹果在打赏分成这件事情上闹翻了，最后不得不移除了微信上的打赏功能，并且以这一风波也影响到了其他类似的产品，打赏模式一时间销声匿迹。但是，现在微信宣布打赏功能回来了！

6月6日早上，微信公众平台发文称，过去的赞赏功能升级成了“喜欢作者”，读者能够直接向这篇文章的作者进行打赏。现阶段仅有少量公众号受邀参加了新功能的测试，公众号能够向文章作者发送邀请开通这一功能，开通之后读者的打赏将会在7天之内直接进入作者的微信账户，作者可以通过“赞赏账户”小程序管理。

那么这次微信和苹果终于解决了赞赏分成的问题吗？当初微信坚持赞赏的金额是读者给作者的私人赠予，所以不能算作内购虚拟商品，而苹果坚持赞赏算应用内购买，需要收取30%的抽成，也就是10块钱的打赏，3块钱进了苹果的账户。双方坚持不下一段时间之后，微信因为有被App Store下架的风险，选择取消了赞赏功能。

现在微信方面表示，针对这一问题已经和苹果达成了一致，iOS系统支持现在的赞赏功能，同时感谢了苹果对这一功能的支持。

那么微信和苹果究竟是如何达成一致的呢？这里笔者猜测是微信做出了让步，因为在去年，其实苹果已经发布声明称，将会取消第三方应用中个人对个人（也就是读者对作者）的打赏抽成，但前提是第三方应用的开发者也不能从中抽成。原来过去，微信公众号中对作者打赏，先需要经过微信，再到达赞赏账户里。

而在现在最新的“喜欢作者”功能中，微信将打赏所得直接和作者的个人账户打通，符合了苹果的要求。考虑到打赏功能对整个公众号生态的重要性，微信还是妥协了。

最新的“喜欢作者”功能中，一个公众号最多能够创建三个可以接受赞赏的作者账号，如果你的公众号现在还没有获得该权限，不妨使用同一作者名发表三篇以上的原创文章，该功能会向你开通的。

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关键词：微信腾讯苹果

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