应用限制&通知管理超赞！苹果iOS 12 Beta版初体验

作为一场开发者大会，今年的WWDC可以说是将其精神贯彻到了极致：纯纯的四大系统软件升级，一场完全没有硬件的WWDC2018让不少期待iPhone SE2或是Mac更新的用户失望了。

光看软件升级，可能也有不少朋友会大呼失望，毕竟也没有什么非常亮眼的新功能，都是一些细节上的升级，不客气的说一句，有些功能Android用户早就用上了。虽如此，iOS 12的体验还是要有的，于是乎，笔者的主力机再次升级到了最新的beta版iOS。

性能大幅提升老设备福音

首先要说的还是性能提升，发布会上的数据是软件打开速度提升40%、键盘出现速度提升50%、相机打开速度提升70%。emmm，这个还是要看老设备升级如何，我手头的iPhone 8升级之后，没有任何速度加快的感觉，甚至连心理暗示也没有。

App使用时长统计防沉迷

iOS 12的设置中多了一个叫屏幕时间的选项，也就是App使用时长统计。在这里你可以限制App使用的时常，也可以设置某个时间段内只能用某些应用，以此来达到类似“防手机沉迷”的效果。可以限制自己，也可以限制别人，虽然限制自己的话，随时都能解除。

如果你够狠，让朋友帮你设置一个密码再限制自己的手机使用，那就非常好使了。

AR升级了现在能直接“Measure”了

现在这个功能的中文译名还没确认，不过总的来说也就是测量的意思。它可以自识别矩形测量长宽和面积，也可以通过手指点击的方法确认始点和终点完成测距。当然了，当水平仪也是没有任何问题的。

通知分组了还能设置隐式通知

大家还记得被一连串的微信通知霸占通知栏的恐惧么？升级iOS 12，终于不用担心了。应用分组这个大概一万年前就该出现的功能，终于在iOS 12上得以实现。

其实就是同一个App的消息堆叠在一起，点击散开，而且还能批量删除，简直太爽了有木有。

另外呢，还可以将App的通知设置为隐式通知，怎么个隐式通知？通知会出现在通知中心并在应用图标上出现标记，但不会显示在锁定屏幕上，不会显示横幅，也不会播放声音。也就是说，随手一晃手机电量屏幕，就没那么多通知闹心了。

勿扰模式能定时了还多了个“安眠”模式

升级到iOS 12之后，勿扰模式能设置启动时段了，而且还可以根据用户的位置来自动关掉。另外如果开启了新增的Bedtime Mode，那么勿扰时段的锁屏界面就不会出现任何的通知，非常省心。

新增四个Animoji全新Memoji功能

Animoji新增了考拉、恐龙、老虎、鬼魂贴纸，还多了个吐舌头的功能，当然了，还是iPhone X专享。

另外还多了个叫Memoji的功能，可以将它理解为一个“捏脸”的功能：完全自定义一个人偶头像，然后通过iPhone X的原深感摄像头来配合用户的实时表情。可惜手头是一台iPhone 8，没法潇洒地玩起来。

还是只能用在iMessage里，怎么说呢，好玩，但是基本没什么用。

最多32人Facetime通话 Siri现在有快捷方式了

多人Facetime通话这个感觉国内用户能用到的场景也不是很多，我也没实际尝试，总之就是最多能32个人一起视频聊天，感觉场面会很美。

另外Siri新增了shortcut（快捷方式）功能，通过设定关键语和步骤来实现多步骤的流程。比如说，说“我要回家”，Siri打开地图，设置导航并且播放音乐什么的。然而这个功能目前还不是很好用，继续等测试版更新。

目前升级iOS 12的感受要比去年升到iOS 11测试版要好的多，虽然在限制应用使用时间和Siri使用这里会时不时卡机，但是iOS 12对通知栏的整理确实是非常的好用。另外，看论坛反馈，老设备升级后的体验的确有不少提升，看来这次苹果是扎扎实实地来了一波底层更新。