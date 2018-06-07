苹果AR主管详解ARKit 2：从玩具变成工具

6月6日，知名博客《大胆的火球》的作者John Gruber邀请苹果公司AR部门负责人Mike Rockwell和市场营销经理Greg Joswiak参加了一个脱口秀节目，三人讨论了不少和AR、iOS 12和macOS相关的问题，以下是ARKit的相关问答。

在WWDC上苹果发布了ARkit 2，可以满足多个设备同时显示同一个虚拟场景，满足多人合作游戏、工作的需求。但很多人忽略了专门为AR准备的文件格式——USDZ。AR部门负责人Rockwell表示苹果希望能够创建一个AR行业的通用文件，就像文档使用的PDF一样，因为此前根本就没有一个专门为AR做优化的文件格式。

所以苹果选择和皮克斯合作开发出了USDZ，紧接着Adobe也参与了近来，现在苹果正在和很多供应商联系以普及这种3D工具，对方纷纷表示将会在自己的服务中对这一格式提供本地支持。

同时大家应该也对WWDC上演示的乐高模型印象深刻，当时用iPad对准一个真实的乐高模型之后，它在屏幕中竟然也变得“虚拟”了，用户可以打开模型的墙面看到里面的结构。对此Rockwell表示，ARkit当然可以在屏幕中创造一个虚拟的乐高模型，但是他们还希望它能够识别真实的模型，ARKit的一大特点就是“对象识别”，苹果希望能够创造出不一样的体验和玩法。

这意味着在专业领域，ARKit也能够迸发出很大的能量，比如一个大型工业公司的一个机器，用ARKit识别之后，工程师可以将它“拆开”，清楚地告诉维修人员该修哪个地方、如何拆卸，还能够实现远程教学。

Rockwell还提到一点，当ARKit支持多人模式和本地保存之后，我们就能够获得更加持久、多样的AR体验，比如说我在家创立了一个有趣的AR场景，然后可以将它保存下来，再拿到另外一个地方和他人分享。同时未来苹果还会和制作AR眼镜的厂商合作、Metal团队也会对AR渲染体验提供大量的支持。