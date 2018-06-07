苹果：“计划报废”质疑太荒唐，支持老iPhone不容易

6月6日，知名博客《大胆的火球》的作者John Gruber邀请苹果公司AR部门负责人Mike Rockwell和市场营销经理、副总裁Greg Joswiak参加了一个脱口秀节目，三人讨论了不少和AR、iOS 12相关的问题，本文为iOS 12话题的重点摘录。

在iOS 12话题一开始，John Gruber就询问苹果在WWDC上强调性能的提升和对老机型的支持是不是在反击外界对于“计划报废”的质疑。去年有人发现苹果降低了电池老化机型的性能，所以不少人质疑苹果以这种方式迫使用户购买新款iPhone。

对此苹果市场营销经理Greg Joswiak表示：“这种想法（认为苹果在计划报废）是世界上最疯狂的，我们给了用户一个糟糕的体验，然后用户又去买新品？这并不合理，很多人已经忘了我们的软件更新有多好，要不然iOS 11的用户满意度也不会有95%。我们当时是想给那些处在重度使用下的老机型一些帮助（因为它们会很容易自动重启）。”

然后他补充道：“你要知道我们的系统支持从2013年的iPhone 5s到最新的iPhone X之间的所有机型，但其实每款新机的性能都是要比前一款大幅提升的，iPhone X搭载的是现在市面上最快的芯片，所以对于某些适应于新机的功能，旧机型或许会很吃力。”

因此，在iOS 12上苹果再次对可能承担繁重工作的iOS设备进行了一些“特别关注”，在经过大量的测试之后，搭载iOS 12的老机型会有两倍的体验提升，并且支持的设备数量和iOS 11完全一致。Joswiak最后强调：“如果我们只希望你购买新的硬件，那我们只会对6%的用户提供iOS 12，因为只有他们用的是新机型。”

Joswiak还表示，在搭载iOS 12的iPhone 6 Plus上，键盘呼出的速度提高了50%，应用程序在高负载下的启动速度提高了两倍，锁屏状态下相机的速度提高了70%。

除了对“计划报废”作出回应之外，Joswiak也聊到了一些网友们关注的话题，比如他驳斥了“iOS应该允许用户更改浏览器、邮件等默认应用”这个建议，因为这样会打破iOS“非常非常完整的用户体验”。对于“CarPlay支持第三方地图”的讨论，他表示苹果以前不支持并不是搞垄断，其实他们一直在和很多友商谈合作，现在能够让数百万辆汽车用上合适的地图他很高兴。

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