外媒：macOS的夜间模式很棒，但更需要它的是iOS

在WWDC主题演讲上，苹果发布了macOS Mojave，其中一个重要的更新就是加入了“黑暗模式”，黑色系设计不仅更有利于夜晚使用，设计角度来看也挺好看的。但是不少用户却表示：“iOS的黑暗模式哪里去了？！”我们是否真的有这个需求呢？今天外媒Business Insider发文列出了iOS黑暗模式的重要性。

我们首先还是先来看看macOS的黑暗模式有多酷炫，这一模式并不是简单的让屏幕或菜单变暗，几乎所有的部分都会对黑暗主题进行适配，包括Finder、Dock、还有iTunes和Calendar等应用程序。甚至为了让用户免于来回切换模式，苹果还提供了“动态桌面”功能，整个Mac的主题会在一天时间内随着太阳的升降而变化，从白天到黑夜、然后从黑夜又到白天。

但是我们不得不承认，iOS才是黑暗模式最应该适配的！以下两个原因最有说服力：

首先，现在越来越多的用户喜欢在睡前关灯玩手机了，虽然iPhone也有“Night Shift”功能，但还是不如黑暗模式好用，现在很多第三方App拥有自己的黑暗模式，如果能有一个系统级的控制开关，会是很棒的体验。

其次，iPhone即将全面拥抱OLED屏幕，OLED最大的一个缺点就是容易烧屏，虽然通过系统级的优化，iPhone X的烧屏现象并不严重，但是如果能够让OLED像素保持黑色，那么它的寿命将会成倍提升。并且当OLED像素显示黑色的时候是不发光的，所以能够节省大量的电量。

其实iOS在2017年WWDC上就推出了一个名为“智能反转”的功能，但用过的朋友都清楚，这是一个为弱视用户提供的功能，色彩对比度实在是太迷幻了，并且在第三方应用中看起来更加糟糕，苹果的确应该推出一个更好的、适合夜晚使用的iOS主题，他们现在已经在macOS证明自己做得到了。

并且我们有理由相信，iPhone的黑暗模式会比Mac更好看，因为OLED的特点就是“黑色足够黑”，你几乎会觉得文字和图标是悬浮在一整块黑色玻璃上。

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