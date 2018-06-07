苹果新iPhone 6.1英寸/6.5英寸4K渲染图确认：均有原深感摄像头

IT之家6月7日消息 随着9月份的临近，关于2018款新iPhone的消息越来越多了。

目前大部分的爆料均指向了苹果将发布三款iPhone，其中两款使用OLED面板，另一款使用LCD面板：包括5.8英寸的iPhone X升级版、6.5英寸的OLED屏巨屏iPhone，以及6.1英寸的LCD屏廉价版iPhone。

关于这三款iPhone的型号还不清楚，这里以屏幕尺寸表示。

需要注意的是，6.1英寸的LCD屏iPhone只是相比其他两款iPhone价格会相对“廉价”一些。

今天，爆料大神@Onleaks放出了4K高清的苹果新iPhone 6.1英寸/6.5英寸渲染图，可以确认的是，两款新iPhone均搭载了刘海屏，这也意味着配有原深感摄像头，支持面容ID，Touch ID似乎已经被苹果全方位抛弃。

白色为6.5英寸的iPhone▲

根据报道，6.5英寸的iPhone尺寸为157.5 x 77.4 x 7.7毫米，厚度与原来的iPhone X保持一致，但更高更宽（现款iPhone X尺寸为143.6 x 70.9 x 7.7毫米）。总体而言，与iPhone 8 Plus差不多大。

在设计上，6.5英寸的iPhone与现款iPhone X保持了一致，包括刘海、侧面按钮，Lightning端口和扬声器以及双后置摄像头（中间带有LED闪光灯）。

根据此前的传闻，6.5英寸的iPhone屏幕很可能是一个1242 x 2688像素的OLED屏幕。手机应该进一步带来各种内部改进，包括更快的处理器和至少3000mAh（比现款iPhone X的2,716mAh电池大）的电池，并将可能成为苹果最好的iPhone手机。

至于6.1英寸LCD屏廉价版iPhone，其背面设计与现款iPhone8类似，但正面已经变成了iPhone X的样子，Touch ID已经变成了面容ID。

黑色款为6.1英寸LCD屏幕iPhone▲

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