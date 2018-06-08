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IT之家iOS版6.17更新：修正iOS 12测试版下闪退和显示问题

2018-6-8 10:53:02来源：IT之家作者：刺客责编：刺客评论：

IT之家iOS版6.17今日更新上架。

就在本周的WWDC18全球开发者大会上，苹果发布了iOS 12开发者预览版Beta1，很多朋友评价说，历史上，这好像是最靠谱的首个开发者预览版……等了很多年才突如其来却早该来的性能大提升，确实是众所期待，当然，“按照惯例”，各种App闪退情况在前期版本里面会比较常见。

IT之家iOS版在iPad + iOS 12开发者预览版 Beta1 环境下启动即闪退，问题还比较严重。因此，第一时间做了排查和修复，并提交了苹果App Store，所幸，今早顺利过审，没有耽误大家太久的时间。

不管如何，还是说声抱歉，因为并不是所有App都会闪退，虽然和新系统测试版有关系，但是我们也有责任和义务最快速解决问题。

IT之家iOS版6.17主要为iOS 12首个开发者预览版做了兼容适配——

  • 修复：功能 - iOS 12系统下启动App时的闪退（iPad）

  • 修复：界面 - iOS 12系统下评论展开显示错位

另外，今早9点36分我们改进了《秒速升级更新苹果iOS 12开发者预览版Beta1（含描述文件下载）》这篇文章，iOS 12 的描述文件放到了软媒服务器上提供直链下载，一点即用非常方便（之前百度网盘和国外下载链接很不人性）。因为文章今天做了更新，所以这个5号发布的文章在列表里面排在了今天，方便同学们知晓，也请大家理解。


期盼五星……

全新版本绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持

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二、IT之家iOS版（iPhone/iPad）截图

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▲ 新系统消息盒子

▲ iPad 分屏支持

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▲ 黑名单系统，总有些不喜欢的人……

▲ 收藏热评、文章评论页查看所有热评……

三、下载信息

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