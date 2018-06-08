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iOS 12泄露iPhone X Plus新情报，屏幕或仍为19.5:9

2018-6-8 14:01:03来源：威锋网作者：拾欢伯责编：溪风/实习评论：

在WWDC18主题演讲开场时，库克明确表示当天不会发布硬件，但是万能的网友和媒体们总能够在系统中找到新硬件的蛛丝马迹，比如说iPad版iOS 12支持iPhone X的手势操作，就实锤了全面屏iPad Pro的存在。而今天又有新发现了！外媒BGR从iOS 12设备的访问记录中，发现了iPhone X Plus的身影！

BGR表示苹果是从2月下旬开始测试iOS 12的，为什么他们会知道呢？因为Google Analytics工具可以让他们看到访问自己官网的设备都是什么系统。从趋势图上不难看出，iOS 12设备访问BGR官网的频率从6月开始明显上涨，因为此前只有苹果工程师能使用iOS 12，而现在不少普通用户也尝鲜了。

所以BGR将2月到5月访问自家官网的iOS 12 设备做了一个统计，一共发现了数百次访问记录，并且这些访问设备的分辨率都能够被看到，从中发现了iPhone X、iPhone 8/8P、7/7P、6s/6sP、6/6P、12.9英寸iPad Pro、10.5英寸iPad Pro和iPhone SE的身影。

但是其中有一个分辨率为414 x 896的设备引起了他们的注意，这个分辨率和其他iOS设备都不一样。这里的 414 x 896并不是像素分辨率，而是点数分辨率，作为对比，iPhone X的点数为375 x 812、8 Plus为414 x 736，都没有这款设备高，所以BGR猜测，这台设备是iPhone X Plus！

这一点还能从屏幕比例上得出来，iPhone X的高宽比比为812/375=2.165，这台设备也是896/414=2.165，所以它肯定是一台全面屏设备。如果对iPhone X Plus的点数分辨率进行换算的话，它的像素分辨率应该是1242 x 2688或者是1080 x 2336。

最后，BGR表示这台设备仅仅在5月份对他们的网站访问了两次，这也让人更加确信这是iPhone X Plus，因为5月份正是台积电开始为苹果生产A12处理器的时间，iPhone X Plus的测试机应该也是在5月开始分发给开发人员的。

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关键词：iPhone X Plus

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