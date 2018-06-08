苹果iOS 12 VS 谷歌Android P：六大方面比拼

本周，苹果召开了WWDC开发者大会，正式发布了新一代操作系统iOS 12。iOS 12不会在功能方面做出太大变化，而是更注重性能提升。它将很好的兼容老设备，iOS 11支持的设备，iOS 12也将继续全部支持。

今年5月，在谷歌I/O大会上，Android P正式现身。本次，Android P最主要的更新集中在智能、简单、数字生活上。

首款搭载iOS 12系统的iPhone预计将于9月上市，而首款搭载Android P系统的手机预计将于9月或10月上市。

既然两家公司都推出了各自的新一代操作系统，我们也就可以同时看到它们当前的功能了。那么，苹果iOS 12与谷歌Android P到底谁会更胜一筹呢？下面跟着小编看看以下6个方面的对比。

1.刘海和手势导航（获胜者：iOS 12）

iPhone X并不是第一款使用刘海屏或手势导航的手机，但却是第一款使两者流行起来的手机。Essential手机是第一款带有刘海屏的手机，而2009年Palm Pre手机使用的webOS操作系统首次实现了手势导航功能。

现在，谷歌Pixel 3最新谍照显示，它也配有类似iPhone X的“刘海”，即通常容纳前置摄像头和扬声器的地方，而Android P也加入了手势导航功能。

2.语音助手：Google Assistant与Siri（获胜者：Android P）

今年，苹果在iOS 12中为Siri加入了一个新模式，即“Shortcut”快捷方式，用户可以通过自定义设置来唤醒Siri并让其执行命令。此外，它可以帮助用户找回秘钥，同时还可以帮助用户记录日常并及时给予提醒。

虽然Siri的“Shortcut”快捷方式让苹果设备更接近Google Assistant，但苹果仍然没有采取任何措施来弥合Google Assistant和Siri之间的鸿沟。

Siri已经落后了。与Google Assistant相比，Siri的信息质量和呈现方式都相形见绌。今年5月，谷歌举办了I/O开发者大会之后，Siri几乎寸步难行。谷歌为Google Assistant开发了六种新的声音，Google Assistant可以处理一连串问题或执行一组命令，并教孩子礼仪。

谷歌还在寻找方法让其语音助手的声音足够人性化，并让其与他人进行简短对话，同时让它代表用户进行预约。

3.消息应用（获胜者：iOS 12）

苹果的iMessage应用越来越好。

去年，苹果在iPhone X上加入了3D结构光的Face ID并且为这些硬件推出了Animoji动态表情功能。

今年，苹果在新发布的iOS 12中又增加了全新的Memoji功能，用户可以制作属于自己的动话表情。全新Animoji也增加了舌头识别，在iOS 12中可以识别伸舌头的动作了。

Facetime此次也得到了升级，在iOS 12中，Facetime支持群组，最多支持32人通话，用户可以在屏幕中看到所有参加视频的人员，讲话人窗口会自动放大。

谷歌的Hangouts聊天应用功能有限，且不发达。安卓的消息应用仅适用于手机。

4.多人AR（获胜者：Android P）

Android P和iOS 12都支持多人AR互动。

今年，苹果在WWDC开发者大会上正式发布ARKit 2.0，ARKit 2.0支持多人AR互动，并且具备了人脸检测功能。

ARKit 2.0与乐高的合作，可以让用户及孩子在自己的iPhone或iPad上搭建积木玩具，运用AR技术充分发挥想象力。

但谷歌更开放，安卓手机用户可以与iPhone用户一起玩AR游戏。

5.脸部解锁：安全VS方便（获胜者：iOS 12）

Android版本的脸部解锁被认为很方便，但不像指纹解锁那么安全。

目前，苹果在Face ID解锁方面占优势，因为它的iPhone X是首款使用3D前置摄像头进行面部解锁的手机。

三星手机（如Galaxy S9）中的虹膜解锁功能被认为是安全的，但也仅限于三星手机。

6.减少手机上瘾（平手）

iOS 12和Android P都增加了一些功能来帮助用户在睡前入睡。这两个平台也都提供了一些功能，让用户管理花在设备上的时间。

iOS 12具有以下功能：睡前关闭通知，每周使用报告，为自己和孩子、为任何应用设置使用限制。

Android P有以下功能：提供灰度显示，手机使用频率报告，应用限制，手机朝下自动开启免打扰模式。

总结

从iOS 12和Android P的现状来看，iOS 12在手势、面部识别和消息应用方面具有更多优势，而Android P在语音助手、可与任何手机兼容的多人AR等方面更强。

但软件是可以改变的，苹果和谷歌可能会用更多的功能带给我们惊喜。

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