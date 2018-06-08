苹果是如何让iOS 12加速的？有四大要点

iOS 12比iOS 11更快、更平滑了，升级了的锋友肯定都同意这一点。但苹果为了让iOS 12变快究竟做了哪些升级呢，只有发布会上说的调整处理器运算资源吗？当然不是，在昨天“Cocoa Touch的新特性”这场演讲中，苹果为我们介绍了针对iOS 12做出的一系列改变。

改进预加载功能

在iOS 12中，苹果工程师攻克了困扰用户数年的卡顿问题，他们在检查官方App时发现了过去丢帧的原因。在iOS中，用户滑动、点击屏幕的时候就需要即时渲染生成内容，比如说菜单列表或者是文档中的图形，这个生成的过程花费的时间就会导致延迟。

为了降低这一延迟，苹果在iOS 10中引入了一个名为“Cell Pre-fetch”的功能，简单来说就是在后台预测用户的动作，然后预先加载好相应的内容，当用户确定了这个点击或滑动马上把预加载好的内容呈现上来，这样一来就不会延迟了，而且不会出现处理器负载突然加大的问题。

虽然“Cell Pre-fetch”确实让iOS 10变快了，但是仍然没有完全解决丢帧问题，工程师们发现，当系统在预加载内容的时候，处理器也同时在渲染确定会在屏幕上呈现的那一组内容，二者同时进行就会导致CPU遇到瓶颈，然后两个任务就都变慢了。

为了解决这一问题，苹果在Cocoa Touch（开发者创建iOS App时使用的接口）中重新对任务进行了排序，在屏幕渲染任务完成之后，预加载才启动，因为前者需要马上被用户看到，更加重要。

CPU响应机制升级

除了这一点之外，CPU也有一定的升级。此前的iOS设备中，在CPU负载很小的时候也会发生丢帧，因为在任务很少的时候CPU会降低频率进入怠速模式。但是如果用户突然触发了一个比较麻烦的任务，CPU就需要一点时间反应过来然后加快频率，这一过程中就会发生延迟。

而在iOS 12中，苹果优化了CPU的响应机制，能更快地从低频提升到高频，并且iOS 12还很聪明，不会把CPU的频率拉得太高，只会提供完成这个任务所需要的那个频率上，所以在完成任务之后，CPU也能够很快将频率降到合适的怠速水平，减少电池的消耗。

Auto-layout（自动布局）功能升级

紧接着还有对Auto-layout（自动布局）功能的升级，Auto-layout让开发者能对App内的图标、文字等元素更方便地定位（比如据边框多少像素），以适应不同的屏幕尺寸。但是苹果工程师发现这个从iOS 6就有的功能现在看来有些过于耗费资源了，在不同的情况下，Auto-layout使用的资源可能会呈指数级增长，比如元素在嵌套和依赖于其他元素进行放置两种状态下，耗费的资源大不相同。

在iOS 12中，苹果大大减少了会导致指数缩放的元素，减轻了对CPU和GPU的负担。总体来看，让渲染的元素彼此独立放置、互不干扰能够减少资源消耗。

自动备份存储技术

最后，苹果还介绍了iOS 12的自动备份存储技术，它可以减少应用程序运行的时候消耗的内存量。在苹果的演示中，当旧版系统渲染相同大小的彩色照片和灰度图像（只存在灰度信息的黑白照片）时，耗费的内存竟然是完全一样的，但其实这两张照片包含的信息存在显著差异，彩色照片每个像素都有色值等信息，黑白照片只有灰度信息。

而在使用自动备份存储技术之后，系统会对不同文件包含的数值信息进行一个初步的判断，然后再分配合适的内存给它，不会像以前那样一视同仁地处理所有内容，这样做显然可以避免浪费内存资源。

除了以上四点之外，苹果还介绍了不少加快系统运作的方法。不过在演讲的最后，工程师还是表示现在他们正在积极地对这些功能展开工作，希望在iOS 12正式版上线之前（今年九月）完成优化，如果无法完成，可能会推迟几个版本。

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