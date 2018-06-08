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苹果iOS 12的CarPlay，可不只是多了第三方地图

2018-6-8 21:24:51来源：威锋网作者：拾欢伯责编：远洋评论：

在周二凌晨的WWDC 2018上，苹果宣布CarPlay终于支持Google地图等第三方地图应用的了，那么CarPlay就只有地图这一点变化吗？显然不会，在后续的WWDC演讲活动上，苹果做了一个CarPlay专场，披露了更多相关信息，还有现有CarPlay有哪些改进。

首先，苹果在CarPlay中对于语音有了详细的改进，iOS汽车体验团队的工程师Albert Wan为我们介绍了iOS 12中对CarPlay的四项主要改进，包括更快的速度、更快的启动、流畅的动画效果，然后和我们手机上的App也有了更好的沟通。

Wan强调，开发人员们需要考虑常见的驾驶场景，比如说当一台iPhone连接到CarPlay上时，如果它处于锁屏状态、或者处于网络不稳定的环境。在这些情况下，我们都需要保证App能够保证内容的传输、还有音乐的正常播放。

然后该团队的Mike Knippers为我们介绍了将导航App导入到CarPlay的过程，他表示新的CarPlay下，开发者仅需要一点点努力就能够把自己的App带到CarPlay中。同时他还强调CarPlay框架能够在汽车屏幕上提供出色的体验，它会为开发者提供一个固定的模板，毕竟汽车上使用应用肯定不能像在手机上那样。

简单说来，苹果在这个框架中保持了对UI设计元素的控制，比如目标尺寸、字体大小和颜色等等。但你完全可以自行定义地图图块、形成和路线信息，提供个性化的体验。

对于这些导航应用，苹果只为他们提供了三个要点：直接挪用地图界面、提供导航提示、提供全面的信息。这其中包括对于用户到达时间的预测、可能遇到路况的提醒等等。

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