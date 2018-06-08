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苹果iOS 12实用新功能：通过AirDrop分享密码

2018-6-8 22:57:51来源：新浪科技作者：晓光责编：守一评论：

在iOS 12系统中，苹果公司给AirDrop功能设计了一个实用功能，用它与其他设备分享密码。

AirDrop（中文名隔空投送）是苹果自定义的无线传输方式，通过蓝牙及WiFi双重作用，在iOS或Mac设备间传输文件。而在最新的iOS 12和mac Mojave中，苹果允许用户通过它来分享密码给周围用户，只要在设置—密码&账户——应用与网站密码，选择存储过的密码，重按一下3DTouch屏幕，即可出现分享选项。

对类似jW2cBCJXXhF这种无规则复杂密码尤其好用。

目前，此功能仅限iOS 12和mac Mojave等新版系统互相传输，iOS 11等旧版无法接受。

这个小小的细节体现了苹果生态的好处，从硬件（3Dtouch）到软件（AirDrop无线传输）再到功能设计，以及隐私和保密步骤，全都是苹果独有，安卓阵营或许能学到其中一样，但学不全的话没法做到这个功能。尤其是设计安全部分，只有用户新人系统，才敢在本机存储密码。

在iOS系统中，密码管理体系还包括了iCloud钥匙串（Keychain）和自动填充等等，他们同样跟苹果的云端保密技术，或是本地的生物识别（touchID或FaceID）相关联。

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关键词：iOS 12AirDrop密码

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