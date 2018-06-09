不是口号，苹果真想塑造我们的“全方位”健康生活

科技公司总是打着「改变世界」「改变生活方式」的口号，但人们却越来越把这些事情当作笑谈来看待。技术和互联网的确重塑了我们的生活，但你却很难说它们将我们的生活塑造得更好了。我们日渐沉浸在短的、小剂量的快感和满足中，被各种产品机制所引导、支配，时间被吞噬，精力被空耗。而如何利用技术，将我们的生活引导至一条更积极的道路，这可能是21世纪永远不会过时的一个话题，也是作为一个现代人必须要思考的一个问题。

「Shape our life」（塑造用户的生活），在刚刚结束的WWDC18发布会上，Apple Watch产品负责人用这个词来形容Apple Watch给用户的生活带来的改变。而这种「对用户生活方式的引导」也贯穿了整场发布会。

让用户更少拿起我们的产品

一个月前，谷歌在最新的Android系统里加入了统计各App使用时间的功能，来帮助用户去意识到自己每天都用手机干了些什么，进一步了解自己的数字生活。而苹果在这件事上做得更为彻底，不仅是帮助分析，还要引导用户减少看手机的频率。

苹果在iOS 12里针对「勿扰模式」、「通知系统」和「App用量统计」三个功能，进行了一系列逻辑上的重构。勿扰模式现在会和「睡眠时间」功能进行配合，自动在睡眠时开启。其也不仅仅是屏蔽通知声音这么简单。当你在半夜和清晨醒来时，勿扰模式让你不会在iPhone上看到大量令人焦虑的通知，取而代之的是让你安心睡眠和问候早安的界面。除此之外，苹果在iOS 12上还会将来自同一App的多条通知折叠在一起，用户可以更方便地将来自某个特定App的通知单独静音或屏蔽。iOS还会智能检测用户不常用的App，并建议用户将这些App的通知权限关闭。而当你认为自己可能过分沉迷于某个App时，「App用量统计」可以帮你记录并汇总你在不同iOS设备上使用各个App的时间。你可以为这个App设置使用时长的限制，这样当你超时使用某个App时，iOS就会提示你已经过度使用，建议你停止。

这些功能有着一个共同的目的，就是让手机不再频繁打断用户的日常生活，并使用户不再深陷于某些App的成瘾机制。你很难想象一个手机厂商会提出「让用户更少拿起我们的产品」这样的产品设计目标。但这的确是我们生活中正面临的重要问题。短的、频繁的各种通知信息塑造了我们对信息的反射机制，让我们难以集中注意力做某件事。人们开始变得难以消化那些长的、深刻的内容。而苹果想要通过产品的设计来改变这件事。这是苹果在面对用户时所肩负起的责任，也是它愿意承担的牺牲。苹果希望用户在面对海量的信息时，能保持精神上的敏锐和自制力，而不至于让信息的黑洞吞噬了正常的生活节奏。

助力身体管理和健康生活

关于Apple Watch如何塑造用户的生活，从我个人的经历说起或许更能说明这个问题。从两年前买了第一块Apple Watch开始，Apple Watch改变了我对运动的认知，也从机制上驱动了我对运动的热情。它让我开始每天都关注自己的运动量，在久坐后站起来舒展四肢，追踪每天卡路里的消耗，刷满其设下的「三环」的目标。也让我开始关注自己跑步时的配速，心率和热量消耗，通过数据指导我进行科学的运动。

随着我的体重和体脂下降，表征心脏健康程度的HRV值上升，这些都是身体变得更强健的信号。这个过程，除了个人主观上的意志驱动力，跟Apple Watch作为一个优秀工具所提供的助力，是密不可分的。

而在刚刚发布的watchOS 5上，Apple Watch将能监测更多的数据，包括跑步时的配速，以及追踪最近一段距离内的配速，让用户能够更好地掌控自己的运动节奏，在跑步的过程中突破自我的身体机能。watchOS 5还新增了和好友之间进行「运动量比赛」的功能，进一步通过社交机制来驱动用户进行运动。

从问世之初，Apple Watch就一直饱受外界的质疑和否定，「缺乏实际的应用场景」是很多人对它的负面评价。但经过三年的发展，Apple Watch也成功开创了一个属于自己的产品立足点，其作为「健康管理设备」加「简单信息IO设备」的两个核心价值，让它在过去的一年里销量屡创新高。Apple Watch不是那种一听就让人特别兴奋，感觉特别有用，充满了科技感的产品，但它正帮助无数的人更好地管理自己的健康。基于心率监测的研究和紧急求救功能已经不止一次两次在危急时刻挽救了用户的生命。这使其作为一个计算设备，具备了一种比单纯地处理和传达信息更重要的意义。

苹果的「尊重隐私宣言」

苹果特别在乎的最后一件事是「隐私」。从Facebook的丑闻开始，这场隐私旋风席卷了整个科技圈。GDPR通过立法让科技公司必须相对更尊重用户的隐私，但仍有大量的科技公司正在试图通过法律和道德的漏洞来攫取利益。苹果在今年的WWDC上也继续通过自己的技术和产品设计加强了对用户隐私的保护。在macOS上，各种App需要访问你的数据以及敏感功能时，也像iOS一样需要获得你的明确授权了。当你通过macOS和iOS的Safari浏览网页时，苹果会通过Safari对你的各种信息进行保护和混淆，使那些网站将更难以通过Cookies追踪你的特征，获取你的数据，卖给广告商以进行精准的广告投放。

Craig Federighi在描述完那些广告商如何追踪每一个用户的特征和行为之后，决绝地表示：「我们会阻止这件事」。你不免会感受到，作为全世界市值最高、最成功的商业公司，苹果在面对用户的隐私时所保持的尊重态度，背后所代表的自由和人文之精神。当你选择了这样一家公司的产品时，作为用户你获得了尊重，同时你也选择了支持这样一种「尊重隐私」的态度。

Tim Cook在发布会结束后接受CNN采访时说：「与其担心机器和AI会像人一样反抗并占领整个地球，我更担心人们会只像机器一样思考。」如何让生活变得健康，变得丰富，而不是单调而机械，这是一个很复杂的话题。这可能都是大部分普通用户不太容易注意到的事情。无论是通过锻炼来保证身体上的强健，在面对如洪流般的信息时保持精神上的自制，抑或是如何坚守隐私这种重要的权利，各种带有恶意的产品试图让我们放弃这些东西，让我们变成容易预测和控制的机械性个体，以造就它们商业上的成功。而苹果却秉承着从乔布斯时代就一直沿袭下来的精神，试图在「人性」和「技术」之间拉起一座桥梁，帮助人们塑造出「全方位」的健康生活状态。

而这恰恰是人们选择苹果产品的原因所在。在先进的、富有魅力的产品背后，更代表了其将用户的生活引导至一条积极道路的愿望。这也是苹果在商业之外的一种人文美学的表达。