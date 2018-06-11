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苹果Apple Music将获更新：即将上线歌曲提前试听

2018-6-11 12:24:23来源：新浪科技作者：瑞豪责编：浮生评论：

6月11日上午消息，苹果正在对Apple Music推出一系列更新，其中“即将推出”的新功能，让用户在Apple Music中提前试听到即将上线的专辑音乐。

现在你可以在iOS或者macOS中打开Apple Music在“浏览”中找到“最新音乐”就可以看到“即将推出”选项。

▲Apple Music“即将推出”功能

在“即将推出”中你看到未来几周即将上线的新专辑，这里涵盖了来自各个不同流派的艺术家，比如说欧美流行的The Vamps乐队或者日语系的WEDNESDAY CAMPANELLA，点进专辑详情页可以看到上线日期，不过关于中文专辑的艺术家我们目前还没有在这里看到。在这些即将上架的专辑中你可以试听音乐但并不是全部。

▲在mac端有按热度排序

同样是“即将推出”的列表中，在mac端多了一个畅销度选项，这是在iOS中没有的。你可以对这些即将上架的音乐进行按热度排序进行试听。

▲专辑详情页标记即将上线日期

今年Apple Music喜讯不断，不但已经有了逾5000万的付费用户，且它的用户数量仍在以每月200万的数字在持续增长中，甚至有望在今年夏天超越全球流媒体Spotify在付费用户上所保持的优势。

当然现在Apple Music也在不断完善。此前，有消息称Apple Music成立一个致力于版权代理的部门。它可以帮助Apple Music与音乐人们更好地签订授权协议，当然也可以直接与音乐人签唱片合约，抑或与唱片公司合作，一起发掘下一位突破艺人。当然，你也可以在Apple Music上享受更多独家资源。

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关键词：Apple Music

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