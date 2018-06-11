真假李逵的IT圈碰面：苹果iPhone X和小米8对比

5月的最后一天，小米又召开了新品发布会。为什么说“又”呢？因为这是5月第三场小米公司召开的发布会，前两次分别发布了小米6X和红米S2两款新机。而在开胃小菜结束之后，终于发布了八周年旗舰手机——小米8。

一诞生就带着“吓人的技术”，小米8无疑是小米眼中的大招。

发布会上，小米似乎全程都让小米8与iPhone X比较。当然，我们不能忘了雷军还在此发布会上说出了“吊打iPhone X”的豪言壮语。既然雷军一直都把小米8与iPhone X对比，那么我们就遂他们的心愿。

外观与设计：一个是真创造，另一个是假模仿

说到外观，小米8与iPhone X可谓是双胞胎兄弟。两款手机一样正面的“刘海”、边框四角弧度设计，以及手机背面的竖排双摄，无一不在响应着雷军的壮语：“做出像苹果一样好的产品。”

“小米8在设计上模仿了苹果的iPhone X”，这是国外科技媒体9to5mac在标题直接说的。

我始终有一个观点，就是创新的事物才会给人带来一种喜爱的感觉。八年了，米粉想要等来的不是另一款iPhone X，而是拥有小米原创ID的产品。小米8的外观如此设计，这多少有些让人难过。

我不能直接说谁模仿谁，因为两款产品背后的设计时间我们并不清楚，但可以肯定的是，iPhone X先于小米8发布，两者的外观相似度达到95%以上。

说回屏幕上，iPhone X是采用5.8英寸三星AMOLED屏幕，2436 x 1125像素分辨率，458 PPI，支持P3广色域显示。而小米8系列，共有三个版本，分别是8 SE、小米8、小米8探索版。其中，后两个版本都采用6.21英寸三星AMOLED屏幕，分辨率为2248 x 1080 FHD+，402 PPI，同样支持广色域显示、还有支持无级色温调节和阳光屏。

从实际观感上来说，iPhone X在不开启原彩模式下，调教风格更符合我的喜欢。但小米8在暗光下没有太过于刺眼的效果，这点是需要给予好评的。

两款手机背部都采用玻璃材质，区别的是，小米8搭配一块“四曲面玻璃”，而iPhone X是一块2.5D弧面玻璃，搭配不锈钢中框而成。对了，小米8探索版采用了透明玻璃背壳。

回到设计上，我注意到，小米8官网的宣传图与Apple官网介绍iPhone X极其相似。

我们没有证据说小米8是有意模仿iPhone X的，只是相似。

当然了，通常我们这样说的时侯，总是有米粉会跟我们说：

你不买不就好了，流行趋势谁也避免不了。

这时，我就回答一句：Nextbit Robin了解一下。

一款浑身非iPhone设计元素的手机，采用哑光塑料材质，硬朗的外观，没有一丝一毫与iPhone相似的地方。难道这不是我们应该创造的吗？

如果小米想比Apple的产品还出色，首先不是要重做iPhone X，我们也不需要另一台iPhone X，而是设法要超越它，所以，小米8是否是真旗舰？我相信米粉心中有了答案。

性能与配置：谁才会被吊打？

作为旗舰机，小米8和iPhone X两款手机在性能方面都是可堪大用的。小米8以及其透明探索版，都搭载高通最新的骁龙845移动平台，基于10nm LPP FinFET制程工艺打造，最高主频达到2.8 GHz。而iPhone X采用64位架构的A11处理器，其中嵌入了一颗M11运动协处理器，这两款芯片都支持AI引擎、AR学习等。

在发布会上，雷军称：通过小米和高通的系统级优化，小米8的性能得到进一步提升，跑分首次突破30万（在官方宣传语中也是这样表述的），更有针对大型游戏的特别优化，确保复杂场景不掉帧，简单场景不发热。

我们也为了求证一番，将iPhone X和小米8一同跑了个分，如下图所示。

（右图是无通知栏的小米8，原图截下，跑分仅做参考）

右边的是小米8的2699元基础版本，经过PingWest品玩多次跑分，虽然没有达到发布会上所说的30万，但跑分数值上超过25万，与其他搭载骁龙845的手机相比，小米8的跑分数值应该算是正常状态。至于iPhone X，对于A11的性能以及iOS的优化能力，不止看跑分那么简单。另外，iOS版本的安兔兔跑分与Android版本的不太一样，所以，以上数据仅作参考。

除了CPU之外，小米8、iPhone X两款手机最关键的区分在于其解锁识别的能力。小米8基础款采用红外人脸识别+后置指纹识别，与其他Android手机的解锁方式一致，相比3D结构光人脸识别来说，这种方式的解锁通过率较高，但安全性较低。

iPhone X与未开售的小米8透明探索版都采用3D结构光的人脸识别，Apple称之为“Face ID”，抬起以唤醒iPhone X，轻点以唤醒屏幕，或有通知传入而唤醒屏幕等情况下，原深感摄像头会智能激活。每次您解锁iPhone X时，原深感摄像头都会采集准确的深度数据和红外图像来对您进行识别。系统会将这些信息与储存的数学表示形式进行匹配，以完成认证，整个过程比红外人脸识别、前置摄像头解锁安全很多，一气呵成，对于支付场景操作的话，还避免输入密码操作，非常安全方便。

另外，在iOS 12上，iPhone X现在可以支持最多两个不同的人的Face ID，这回你不用每次人脸支付，让女朋友轻松清空你的购物车。

而未开售的小米8透明探索版将成为首款采用3D结构光人脸识别和压感屏幕指纹识别的Android手机，对于这个配置，值得肯定。但是否体验优秀，还需要开售后体验才可以得出答案。

只是，不得不说，iPhone X的这个体验真的很不错，从长时间使用来看，的确比指纹识别更加方便，但问题就是识别率，起初不太好，但随着Face ID的学习，如今几乎百分之百的能够识别。

iPhone X支持3D touch功能，支持无线充电和IP67级别的防水，这些在小米8上都没有。而比起iPhone X 2716mAh的电池容量，小米8实在良心，基础版配备了3400mAh电池容量，透明探索版也有3000mAh，一天使用总是够的。最近我的iPhone X因时常升级系统，掉电也非常快，让我也是非常担心，每天背一个“吊瓶”总会感到压力山大。

系统：新的MIUI 10就是想打败iOS 12

在Apple即将发布iOS 12之前，小米在8周年旗舰新品发布会上正式发布基于Android底层的 MIUI 10 系统。MIUI 10提出的新功能是“AI加持的全面屏系统”。比如可以对小爱同学提出训练计划，对于针对性的指令回应，针对全面屏的手势操作，新的任务管理界面，不一样设计的通知栏模块等，从我的体验上来说，这的确可以说是一个新的版本。

距MIUI 9的发布已经过去了近一年时间，上个节点是等着iOS 11发布，而MIUI 10，似乎是在向iOS 12表示对抗之意。Apple对于MIUI的成长也非常关注，从开发者测试版已经变成一周两更就可见一斑，MIUI 10带来了众多厂商对于全面屏和AI交互设计的思考。

如今，我对MIUI 10没有了那么多的新鲜感，千篇一律的扁平化图标，新功能的缓慢增加，都使我更怀念MIUI V5的UI设计，虽然被人说成臃肿，但不妨碍我对其拟物化图标、界面的喜欢。

在iPhone X上，Apple也交出了满意的答卷，那就是 iOS 12 的发布。这次更新，带来了更快的开启速度，对于AI智能应用的思考、ARKit 2.0等。比如其中一个小功能，Siri Shortcuts，类似于一款工作流，它将Siri 与第三方应用程序进行配对，以便在需要时提供方便的快捷方式。这其实与MIUI 10中的“全面AI加持”功能不谋而合，通过人工智能语音助手“小爱同学”和MIUI深度整合，一句话解决复杂操作。

两者体验下来，显然MIUI更懂我们，本地化让其得到充分的天然优势。但iOS 12拥有体验更快，响应更快，以及有趣的Memoji动话表情等功能，这些实际的体验效果，让我对iOS 12更加的偏爱。

不论是基于Android的MIUI，还是Apple自家的iOS，都是非常不错的系统，包括功能、交互等，都可谓是优秀水平。从生态上来说，我们对于米家的智能产品更为熟悉，未来值得期待。而iOS的生态都在App Store中得以体现，更多第三方开发者能都在这里得到更多的惊喜，开发出更优秀的软件。

价格：谁才是真性价比？

其实说句实在话，小米8和iPhone X之间的对比，本身就没有什么价值。同时具备骁龙845+DXO 105分双摄相机+无边框无刘海设计+双路GPS+6G起步内存+结构光人脸识别+屏下解锁+3500 mAh以上的电池+防水+低于3000元的定价，还必须现货，有这样的国产手机吗？

答案当然是没有了。不管是小米8还是iPhone X，都不是你心中最完美的手机，总会有时间、价格上的差异。iPhone X目前官方价格是8388元起，即使像618这样的购物促销日子，也不会跌出6500元内，但记得，这是现货发售，每天都有货。

小米8售价2699元起，这次与以往一样，预约、抢购+性价比成为小米8的销售模式。与之前不同的是，这次有一个小米8透明探索版，拥有3D结构光人脸识别和压感屏幕指纹识别技术，8GB+128GB的顶配存储配置，应该会让很多米粉心动，但预计等到7月才有货发售，是否是现货还未知。

等到7月份，下一代的iPhone就还有一个多月发布了，搭载新技术，拥有新价格，新iPhone无疑会让手机市场沸腾。小米8透明探索版是否可以入手，那得看消费者如何思考了！

算上抢购花上的时间、精力、购买需求、使用寿命、系统学习成本的话，iPhone X与小米8之前的差距微乎其微。至于买哪款手机，我相信你心中已经得到了答案。

尾巴：米粉作为精神股东的胜利

小米即将上市的消息早已不是秘密了，雷军也从不吝啬在微博上大肆宣传手机销量、小米之家成绩，让小米上市之路没有金山时期那样的一波三折。其微博活跃度如同罗永浩一样高，卖力宣传，转发各种对于小米的正面评价。不管是雷军本人，还是小米的运营人员来帮助管理微博，无一不正是在跟米粉说要金钱支持。

我觉得米粉变了，变得更加理性了，这样一款八周年新品，真的会让核心米粉们买单吗？我觉得未必。

小米公司的广告语也从“为发烧而生”到“做出感动人心、价格厚道的好产品”。然而，价格是很厚道了，但这样设计的小米8真的让米粉感动到了吗？

在微博上，仍然有很多的米粉在雷军微博下面留言，不是希望小米8现货，就是写着抄iPhone X，京东上也有很多购买用户称其品控有问题，产品不叫好不叫座，发布会也没有了八年前那种口号式的支持，很多米粉变得更加冷静，而最终，所有的核心米粉渐渐成了小米的精神股东，买点更便宜的米家产品成为了更多米粉最无奈的选择，因为他们不想要拼命的抢购。

我在雷军置顶微博下面看到这样的一条评论：

多年米粉，很讨厌别人把小米手机和屌丝这个概念合在一起，因为喜欢小米的高性能，和用户交朋友，系统人性化的体验。但是，你自己也得重视自己，想方设法的提高身价啊，不能一味为了性价比为了便宜处处妥协吧！不妥协，把产品做好了，做的近乎完美，价格在相应的基础是贵些也没事，也有大把的米粉买账。 ——微博用户@汪金坤WJY21673

不止米粉，小米也变了。更关注销量数值的变化，外界的好评，从不关心创新的设计，对核心米粉假装不理。等到小米正式上市后，雷军变成百万富翁，发烧的核心米粉会成为遗忘人群。而数千名的小米核心员工，他们仍然在自嗨着财务自由的到来。