微信钱包内测“亲属卡”功能：父母/子女消费，你买单

近几日，有部分微信用户发现微信钱包中新增了一项「亲属卡」。由于这项功能尚处于灰度测试阶段，大多数用户没有获得测试资格，还不能上手体验，知晓程序就带大家先了解一下微信「亲属卡」这一新功能。

父母的利器，孩子的「大敌」

「亲属卡」功能与支付宝「亲密付」相似，用户可通过在微信上赠送给父母、子女「亲属卡」，对方消费时由你来代付。在使用亲属卡消费时，消费资金将自动从代付方的支付账户扣除。代付方可设置亲属卡的每月消费额度上限，每月自动延续。

赠送父亲、母亲、子女「亲属卡」，主要目的就是让父母付款更简单，同时，因为可以看到使用方用「亲属卡」支付的消费记录，家长可以通过这样的方式给孩子零花钱，能更直接地掌握孩子零花钱的去向。当然，孩子们可能并不太喜欢这个功能。

开通简单，管理方便

在微信中依次点击「我–钱包–支付中心」后就可以看到「亲属卡」。

进入「亲属卡」页面后，可选择「赠送亲属卡」给父亲（1张）、母亲（1张）、子女（2张），有网友戏称「2张子女亲属卡充分考虑到了二胎政策」。

在选择赠予母亲一张「亲属卡」后，将出现微信好友列表，选择好友即可进入「设置额度」页面。

在此页面中，代付方需要设置每月消费额度，上限区间在0.01 ~ 3000.00元，还支持随时修改上限。也许是微信支付更偏向于零碎场景，这个额度相比支付宝亲密付的100.00 ~ 20000.00元，显得更为「接地气」。

填写好消费上限后需要输入支付密码，再点击「赠送」，即可等待对方领取。系统会根据代付方的使用习惯推荐优先扣款方式，可自行切换。如优先扣款方式扣款失败，将按顺序尝试使用其他支付方式完成扣款。

当使用方领取后，将在微信钱包里新增一张银行卡，在微信支付时将优先使用「亲属卡」付款。不过，亲属卡目前可用于大部分支持微信支付的消费场景，但暂时还不支持红包、转账、理财、委托代扣使用。

亲属卡代付方可在亲属卡管理界面操作解绑，亲属卡使用方也可在银行卡列表查看操作解绑。

微信早已为亲属卡铺好了路

支付宝「亲密付」功能的推出，本质上是试图把人与人之间传统的财务关系转变为一种粘性更强的社交关系，从而在一定程度上扩展支付宝的社交功能。微信则不一样，本身强大的社交关系就为「亲属卡」这一新功能提供了更为广阔的使用与推广场景。

当然「亲属卡」与「亲密付」也有着同样的作用，一方面是为家庭成员互相表达关怀提供了一种新的形式。另一方面，也是为了降低微信支付的使用门槛，帮助更多新用户提高支付成功率。

尤其是许多老年人，不管在线上还是线下，都有着旺盛的支付需求，却无奈卡在了绑定银行卡等环节上，对于这个功能他们会有不小的诉求。

遗憾的是，「亲属卡」目前还不支持情侣间的支付功能，姑娘们想要男朋友给自己开通微信专属「零花钱」的话，只能先考虑一下添加「子女卡」了。