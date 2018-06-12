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iOS 12测试版在前，苹果推送iOS 11.4.1 beta 2开发者预览版

2018-6-12 7:18:25来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月12日消息 此前在WWDC18上，苹果发布了iOS 12、macOS Mojave、watchOS 5、tvOS 12四大系统，还公布了开发者测试版。但今天凌晨，苹果推送了iOS 11.4.1 beta 2开发者预览版，主要是Bug修复和稳定性提升。这样以来，苹果现在同时维护iOS 11和iOS 12的开发者预览版更新。

如何升级

iOS11正式版和预览版用户可以通过iPhone、iPad和iPod touch设备预先通过Safari浏览器下载一个描述文件（点此下载 | 注：需要点击文章底部分享按钮，选择“Safari打开”该新闻，然后再点击前方链接即可安装描述文件），需要注意的是你要删除之前已经安装过的其它描述文件，然后按照提示安装描述文件并重启手机。

IT之家报道，另外除了通过OTA升级之外，也可以下载相应的固件通过iTunes升级，具体方法是下载固件后在桌面端打开最新版iTunes，同时按下“Shift+更新”选取将要刷入的固件即可。

哪些设备可以升级

iOS11支持设备包括iPhone X、iPhone8、iPhone8 Plus、iPhone7、iPhone7 Plus、iPhone5s、iPhone SE、iPhone6/Plus、iPhone6s/Plus；iPad第六代、iPad第五代、iPad Air、iPad Air 2、iPad Pro（9.7/12.9一二代、10.5英寸）、iPad mini 2、iPad mini 3、iPad mini 4，iPod方面仅有iPod Touch 6一款设备。

（IT之家备注：本次iOS11不再兼容支持iPhone5、iPhone5c、iPad4设备）

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关键词：iOS 11.4iOS12苹果

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