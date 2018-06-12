苹果App Store规范加密货币应用：严禁“挖矿”行为

6月12日消息，据VentureBeat报道，今年3月中旬，Mac版应用程序Calendar 2被曝内置了挖矿脚本后被苹果公司下架。此后，苹果公司更新了应用店的审查指南（Review Guidelines），首次明确了对加密数字货币应用的态度，禁止任何应用在任何苹果设备上进行加密货币挖矿活动。

苹果在名为“加密货币”新章节3.1.5 (b)中，为未来macOS、iOS、tvOS和watchOS等系统的应用程序提出五个明确的规则：

1）钱包：应用程序可以支持虚拟货币存储，但前提是它们必须是由注册为组织的开发人员提供的。

2）采矿：除非处理过程脱离设备(例如基于云端的挖矿)，否则应用程序不能进行加密货币挖矿活动。

3）交易：应用程序可在经批准的交易所中进行加密货币的交易或转让，前提是由交易所本身提供支持。

4）ICO：为ICO加密货币期货交易以及其他加密货币证券或准证券交易提供便利的应用程序，必须来自老牌银行、证券公司、期货交易委员会(“FCM”)或其他经批准的金融机构，并必须遵守所有适用法律。

5）加密货币应用程序不得为完成任务提供货币（如下载其他应用程序、鼓励其他用户下载、发布到社交网络等）提供货币。

按照新的审查指南规定，尽管苹果将允许加密货币在其平台上存在，但它增加了阻止欺诈和个人利用应用商店客户的要求，同时明确表示，它会封杀那些蚕食苹果设备处理能力来进行采矿活动的开发者。正如AppleInsider所指出的，审查指南此前并不太关注加密货币，如果应用程序遵守了该应用领域的法律，那么它就可以为加密货币和ICO交易提供便利。

今年3月份，苹果援引审查指南中的第2.4.2节规定，下架了Calendar 2应用。苹果指出，为了获得高级功能而在后台进行加密货币开采，违反了其设备资源流失限制规则。在最近的更新中，该指南禁止应用程序在后台任务中隐藏挖矿(或其他)特性。

苹果提醒开发人员：设计你的应用程序来有效地使用电力。应用程序不应迅速耗尽电池电量、产生过多热量，或对设备资源造成不必要的压力。应用程序(包括其中显示的任何第三方广告)可能不能运行不相关的后台进程，比如加密货币挖矿活动。

由于应用店实际上是为iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV以及Apple Watch购买软件的唯一地方，苹果的决定将有效地结束对这些设备的加密货币挖矿活动。不过，在macOS上，用户将继续能够在Mac应用店之外获得应用程序，使挖矿和其他活动能够在没有得到苹果的批准的情况下继续进行。