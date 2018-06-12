外媒：苹果iCloud免费套餐仍为5GB，这太不合理了！

WWDC18已经完全结束了，苹果公司在主题演讲和后续好几天中的各个交流会上宣布了对iOS、macOS、tvOS和watchOS许多令人兴奋的改变。但是今天外媒9to5mac却发文表达了自己的不满：为什么iCloud没有任何升级？就不能扩展一下免费存储的空间吗？

在2011年推出iCloud时，苹果就设下了5GB的免费存储空间，供用户存储音乐、书籍和邮件等数据，但最重要的还是照片流同步功能，过去的iPhone 5这样的设备和今天的iPhone X比起来，照片质量是差了好几个档次了，但苹果依然只提供5GB的免费存储空间。

我们可以对比一下苹果近年来的收费变化，现在iCloud的订阅价格为50GB每月0.99美元（国内6元）、200GB每月2.99美元（国内21元）、2TB每月9.99美元（国内68元）；而在iCloud刚刚推出的时候，10GB每年20美元、20GB每年40美元、50GB每年100美元。

这有问题吗？9to5mac表示问题很大：“相对于以前，50GB空间的价格下降了88%，如果存储成本下降了88%，为什么不提供更多免费空间呢？这并不是我们在和苹果讨价还价，这种策略是对iCloud的体验有损害的！”

诚然，iCloud的体验值得我们为它付费，不管是照片、信息、笔记还是通讯录都能无缝同步。同时苹果也是一个靠卖服务和硬件盈利的公司，很少有免费服务。但当一个人花了329美元、1000美元和1299美元分别购买了iPad、iPhone X和MacBook之后，会很容易看到存储空间已满、无法备份的通知。

因为现在的iPhone X一段两分钟的4K视频就有接近1GB，所以我们只需要10分钟就能填满iCloud的免费套餐，紧接着苹果就会告诉你，花1美元开通一个50GB吧！

他们花了2628美元买硬件，却还是被逼得花每月1美元的价格去开通50GB的存储空间，不会显得麻烦吗？如果免费空间是25GB，然后提高最低订阅价格和空间，是不是能够更好的区分轻度用户和重度用户的使用需求呢？或者苹果应该更彻底一些，不提供免费空间。5GB这个尴尬的数字，已经让人感受不到苹果建立一个免费服务的初衷了。

同时比起谷歌等友商，他们针对苹果“狭小”的存储空间发布了不少嘲讽广告，因为他们提供完全免费的存储空间。那么被这些广告吸引去的用户造成的损失，是不是比1美元还要多得多呢？

别忘了苹果还对学生用户提供200GB的免费空间，那么他们打算什么时候改一改5GB的免费空间呢？是当1美元就能用1TB空间的时候吗？