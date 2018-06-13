苹果App Store新规：禁止滥用用户通讯录数据

在上周发布了iOS 12之后，苹果也更新了针对开发者的App Store指南，之前我们已经发现，在这个新版指南中，苹果增加了对远程镜像应用的限制、禁止了加密货币挖掘行为，同时允许了开发者开放免费试用通道。今天彭博社又发文称，苹果已经收紧了数据共享规则，阻止开发者获取iPhone用户联系人的数据。

具体来说，在新版App Store指南5.2.1数据共享准则中，苹果表示App不允许用收集的用户数据暗中构建用户配置文件，也不得尝试鼓励他人根据苹果提供的API或其他任何识别用户的配置文件来搜集用户数据。

同时苹果也禁止使用来自联系人、照片或其他能够访问用户数据的API去构建联系人数据库，然后将其销售、分发给第三方，并且不能搜集用户iPhone中其他App的安装信息，并将这些信息用于广告和营销目的。

最后，苹果表示开发者不要通过通讯录和照片应用来搜集用户的联系人信息，然后向这些联系人发布营销广告消息。除非这个用户明确提出了这类建议，不然不能够默认“全选联系人”。最后，开发者还必须向用户说明发送给收件人信息将会如何显示，比如展示信息的内容和发件人。

可能上面有些晦涩难懂，我们可以说得简单一些，过去，开发者常常会获取iPhone的通讯录访问权限，然后获得用户的联系人信息，比如电话号码、电子邮件地址、头像和其他信息，然后向这些人发送市场营销和广告，甚至用于不良目的的数据收集。

一位开发者向彭博社明确表示：“通讯录是数据盗用者的后花园，只要用户点击了授予联系人权限，我能够瞬间将iPhone上的所有联系人信息转移到服务器中，甚至传上网盘，苹果公司没有跟踪这些行为，他们不知道我做了什么。”

不过在今天之后，这一切都将不复存在，苹果明令禁止开发者建立用户联系人数据库和滥用联系人信息等行为，同时还禁止了开发者在用户没有允许的情况下发送信息给该用户的联系人，一旦违反，App Store将对这些开发者关上大门。