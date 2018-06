2018俄罗斯世界杯今晚正式打响，你可以和苹果Siri这样玩

IT之家6月14日消息 2018俄罗斯世界杯锦标赛开幕已进入倒计时,首场小组赛是6月14日晚上23点的俄罗斯对阵沙特阿拉伯,世界各地的球迷将能通过各种Apple设备,及时获知统计数据、赛事得分和自己挚爱球队的消息。苹果官方博客也针对世界杯期间Siri的玩法以及App Store等专题内容分享了一些内容。

▲Siri可以回答关于赛事得分、赛程安排、战绩排名和队员名单的问题。

Siri在巴西、俄罗斯、丹麦、芬兰、马来西亚、土耳其、泰国、沙特阿拉伯和以色列新增了足球支持,在此之前,已有26个国家和地区支持Siri体育功能。用户可以通过询问Siri,了解赛事得分、赛程安排、战绩排名和队员名单。

可以这样问Siri:

法国对战澳大利亚是什么时候?

A组有哪些球队?

英国队有哪些球员?

阿根廷和冰岛谁赢了?

除了以上内容, 你还可以跟Siri 这么玩:

1. 给 xxx 发微信说我们一起去庆祝一下吧

2. 你在看世界杯吗?

3. 世界杯在哪里举行?

4. 世界杯是什么时候?

5. 世界杯分组

6. 2018年世界杯球队名单

7. 世界杯巴西队小组赛赛程

8. 世界杯决赛是什么时候?

9. 德国队下一场比赛是哪一天?

10. 世界杯今日赛程

11. 法国队赢了吗?

12. 西班牙队和葡萄牙队谁会赢?

13. 什么是越位?

14. 什么是加时赛?

15. 什么是上帝之手?

16. 内马尔效力于哪个俱乐部?

▲球迷们可以探索Apple精选的各类足球app和游戏,尽情享受锦标赛的乐趣。

在整个比赛月,App Store编辑将展示他们喜爱的app和球星们热衷的游戏,同时还将提供各种技巧,帮助用户拍摄精彩的足球照片,以及在社交媒体上展现自己的足球情怀。App Store还将推荐与足球相关的主要app和游戏,帮助球迷更深入地体验这次赛事,届时,他们将能享用BBC Sport等官方广播电台app,畅玩FIFA 足球世界等游戏。

Apple Music将为所有32个参赛国制作播放列表,收录由当地球队选出的艺术家歌单,为国家助阵。

Apple播客将推出标题为“The Beautiful Game”的编辑系列,让用户可以观看各类节目,比如Jetty的场外评论节目“Game of our Lives”和Gimlet的“We Came to Win”,以及现有的传统体育播客“Men in Blazers”等。

▲球迷们可以使用可立拍制作定制化内容,分享对足球的热爱。

球迷们可以使用带有自定义文本的动画贴纸、标签和海报等新颖的足球主题图片制作可立拍视频,展现自己的足球精神。