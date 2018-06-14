苹果iPhone的文本替换功能，能让你少打字多废话

开篇需要一张图▼

正常来说，我们输入某一短语很多次之后，输入法会记住常用短语，之后再输入拼音首字母，就会推荐完整的短语。如上图所示，点外卖时，我们轻松地输入简短的字母便能打出想要的内容，日常生活中可以帮助我们节省很多时间。

只需输入几个英文就能打出长串内容，让我朋友不由得感叹，“好可怕的记忆能力”！

且慢！先别听图上的说不敢用iPhone，因为这并不是iPhone主动记住的，而是用户让它记住的。（怎么越说越绕了）

仔细看截图，输入的字母与内容并非一一对应，说明这不是常用短语联想。实际上这是iPhone上一项隐藏很深，却一劳永逸的冷门好功能。

它能惊人地提高人们的工作效率，真正给予你输入时的幸福感，100%避免输错关键信息。换而言之，你能一秒钟告诉上路队友“我拿个外卖马上回来团战”，迅速发出菊姐拉票打油诗——不是粘贴，甚至只需打一个字母就能输入整本红楼梦——只要你愿意的话。

是的，没错！它就是iPhone自带的“文本替换”功能。

文本替换该怎么用？

一张动图告诉你

功能设置的过程仅需三步，先填充“短语”，即你想要表达的内容；再写入“输入码”，即每一次输入的简短信息；最后点击“储存”，一劳永逸的输入魔法大功告成。

之后再打字，你只需要输入固定的字母便能跳转指定的短语。输入速度奇快，且100%准确（只要你设置得没错）。而经常在手机上码字的我，终于可以简化向新朋友介绍自己的时间了——每次都得打很多字：你好，PingWest品玩建国，手机号186xxxxxxxx，邮箱tangjianbo@pingwest.com，欢迎多多交流。

个人在实际使用的某些固定场景中，利用“文本替换”，能至少提高80%的输入效率。堪称“次时代旗舰输入功能”。

文本替换在哪？

文本替换并不容易看到，而是“藏”在“设置”里的深处，非数码爱好者的确很难发现。按照路径“设置–通用–键盘–文本替换”就能顺利找到，参照上文说明即可设置好常用短语。

这个功能对于爱好者来说，或许已经司空见惯。但很多人还未体会到文本替换的重要性所在。当其价值真正被用户挖掘出来，就是生活中的小确幸啊！

例如需要发送快递地址，你可以设置“kddz”；填写发票信息，发现忘记了税号，设置“gssh”；个人邮箱输入麻烦，设置好“hotmail”“gmail”“outlook”就能搞定；身份证号太长记不住，设置“sfz”即可……

它的作用有多大，只取决于你的想象力有多丰富。

反正我是离不开了。

苹果在功能上的思考

文本替换功能有一个谈不上缺点的优点——它不会上传iCloud。也就是说，当你每次使用新的iOS设备的时候，你都得重新设置一遍。这可真的让我头疼，我换机的频率相对来说还是很高的。而且在iPhone上设置之后也不会同步到MacBook上，我在电脑上也得再设置一下。这是它的缺点。

优点又是什么呢？不会上传云端，意味着你的个人信息并不会通过云泄露。收件地址、身份证号码、手机号码、税号等等，其实都是非常关键的信息，一旦泄露后果可不堪设想。苹果不让上传云端，是出于保护用户隐私的目的。说到用户隐私与便利的平衡，其它案例可就不胜枚举了。

噢对了，还有一点得提醒一下，文本替换功能仅对iOS原生键盘有效。如果你使用第三方键盘，设置是不能用的。

我个人是十分认可iOS原生功能的，除了文本替换，Airdrop（隔空投送）、Handoff（接力）、3D Touch、照片回忆功能等等，都是苹果为了用户体验所埋下的重要伏笔，这些feature十分贴心，并且好用。在“辅助功能”里，你还能看到苹果为帮助残障人士使用iPhone所做的努力。

iPhone在你的不断开发下，它能更加得心应手。