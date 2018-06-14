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外媒曝新iPhone充电器供应商，使用18W USB-C快充头

2018-6-14 16:50:43来源：威锋网作者：拾欢伯责编：溪风/实习评论：

最近不少分析师发文称，2018年的iPhone终于要换掉祖传的5V/1A充电头了，取而代之的会是一个功率高达18W的USB Type-C快充头。那么这个猜测是不是真的靠谱呢？现在看来可能性确实越来越大了，因为这颗充电头的供应商正在慢慢浮出水面。

外媒Apple Insider整理了多份研究报告，对于这颗18W的充电头，Rosenblatt Securities公司的Jun Zhang认为，它会有9V 2A和5V 3A两种快充模式，使iPhone的快充支持更多的应用场景，并更好地与Android厂商竞争。

至于充电头的供应商，他表示Power Integrations将能成为新充电器中快速充电芯片组的独家供应商。短期之内，伟创力和雅特生科技依然会是iPad Pro和iPhone的充电方案提供商，但是在Power Integrations解决掉他们的质量问题之后，将为所有的新款iPhone、iPad提供充电解决方案，完全取代安森美和恩智浦等供应商。

Power Integrations是一家美国硅谷的高压集成电路供应商，人们通常将他简称为PI，他们专注于设计用于各种电子产品的高效率电源，旗下的EcoSmart技术节省了数十亿美元的待机能耗。

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关键词：iPhone充电器

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