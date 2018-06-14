看看苹果iOS 12和安卓系统的这几个功能

前不久的WWDC 2018全球开发者大会上，苹果正式发布了iOS 12操作系统，虽然没有大量功能更新，更多专注于性能优化，但是依然有不少看得见的功能改进，更实用，让系统操作效率更高。不过，不难发现一些新的功能早在Android系统上就已经出现了，包括原生和OEM厂商的定制系统。可以说，在一定程度上，这些功能为苹果提供了系统更新的灵感，例如下面这几个特性。

自动填写验证码

如今，大量app注册或涉及敏感信息需要验证时，一般都会通过短信发送一次性的验证码进行验证，例如银行app执行转账交易。在iOS 12上，用户终于不用查看然后手工/粘贴验证码了，当手机接收到带有验证码的信息时，系统自动检索然后提供用户是否自动填充验证码。

从去年开始，原生Android系统就已经为开发者开放了自动验证码检索功能，用户无需查看短信就能更直接复制验证码，或出现在显眼的位置便于查看，帮助用户更快完成这一日常经常碰到的操作任务。其实一些OEM厂商，尤其是国产手机厂商开发的功能，更早就为用户提供了这一功能。

Memoji

我们都知道，动话表情是苹果最先玩出来的花样，意在让沟通变得更加生动，因此不少OEM厂商纷纷跟风，使这种有趣的表情符号成为最新流行趋势。不过，通过摄像头定制这种表情符号的做法，还是三星AR Emoji在模仿苹果的基础上加入的新功能。

如今全新的iOS 12操作系统，苹果在动话表情基础上也加入了更加个性化的Memoji，支持从一组丰富多样的特征中自由选择，定制自己独特的个性的Memoji，还支持眨眼和舌头检测功能，支持捕捉大量表情。

数字化健康的防沉迷功能

在iOS 12中，苹果带来了Screen Time屏幕时间功能，帮助用户了解和掌控与iOS设备互动所花的时间。通过工具提供详细的信息和工具，可以看到用户在不同app和网站上的时间，还有每日和每周活动报告，可显示用户在单个app中花费的总时间、各类app的使用情况、收到的通知数量，以及iPhone或iPad的使用频率。

不仅如此，iOS 12设备还支持通过iCloud家人共享功能，让父母直接在自己的iOS设备上查看孩子的活动报告，并在不同时段限制孩子iOS设备的使用时间。不管怎么说，谷歌更早公布了几乎相同的功能。首先去年推出Google Family Link时，就支持让父母锁定孩子的设备，设置屏幕时间限制，并批准/拒绝通过Google Play下载。

另外，在上个月的Google I/O 2018大会上，数字化健康也是一个重要的话题，Android P引入了仪表盘（Dashboard）和应用计时器（App Timers）这些功能，提供真正的数字化的监控和管理功能，帮助用户脱离手机避免上瘾沉迷，真正回归真实生活当中。

即时管理和分组通知功能

Android操作系统最出色的地方之一就是其非常完善的通知系统，而每一代iOS系统都会对通知中心有所改进。现在iOS 12操作系统中，提供了控制通知发送方式的更多选项。用户可以选择完全关闭通知，或者直接发送至通知中心，从而进行即时管理。

同时，iOS 12也提提供有分组通知（Grouped Notifications）功能，以便用户更轻松地一次性同时查看和管理多项通知。然而，这些功能在Android操作系统上已经不新鲜了，无论原生还是OEM厂商的手机早已经都提供类似甚至更好的通知管理功能了。相信未来iOS系统的更新中，苹果还会就改进通知中心。

照片共享建议

Google Photos本身除了照片备份功能之外，其实还融入了很多智能功能。现在iOS 12全新的特性中，也加入了类似Google Photos的共享建议功能，可以让用户更轻松地与好友共享照片，并提醒接收照片的好友回复分享他们在同一旅行或活动中拍摄的照片和视频。

至于苹果搜索建议功能，就是搜索了显示最相关的事件、人物、地点、群组、类别和最近的搜索，或者可组合使用多个搜索词来查找想要的照，这些功能在谷歌Android平台上也存在很长一段时间了。

Android和iOS相互借鉴

当苹果公布iOS一些Android上已经很熟悉的功能，或者Android引入一些iOS的交互体验，在手机行业内总是很容易引起热议。今天上面这些是iOS从Android系统获取灵感的功能设计，但上个月Android P也引入了iOS的功能不是吗？比如iPhone X手势的改良版就出现在了Android P上。

无论如何，两个移动平台之间未来还会有更多功能相似或相近，或者是改良版本，这将会是个没完没了的循环。对于两个平台之间相互借鉴的做法，你怎么看呢？