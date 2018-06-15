英特尔开始为新iPhone生产基带，明年支持5G

就现在苹果和高通水火不容的架势，未来iPhone继续大规模采用高通网络基带的可能性已经非常渺茫。所以这个时候，英特尔作为此前iPhone基带的第二供应商，自然就有机会上位了。今天《日经亚洲》发文称，英特尔已经开始为新iPhone生产调制调解器芯片（基带），并且承诺明年的iPhone能够用上5G基带。

英特尔技术、系统架构和客户群副总裁Asha Keddy在最近的一次采访中表示：“我们正在部署XMM 7560芯片，现在处于大规模量产中。说实话，我们起步的非常晚，但是现在已经赶上来了，后面的话，希望能够在5G时代取得领先。至于XMM 7560，这是一款里程碑式的产品，因为它终于支持了码分多址、CDMA等特性，下行速度高达1GB/s。”

英特尔从2016年开始为iPhone 7提供少量的调制解调器芯片，从去年的iPhone 8系列和iPhone X开始，他们开始获得越来越多的份额。所以现在业界普遍认为，2018年的iPhone将大批量采用英特尔的基带芯片。

在采访中，Keddy还提到了有趣的一点，虽然英特尔是世界范围内少数兼备设计和生产半导体芯片能力的厂商，但在此前两年中，英特尔的基带生产工作一直都是外包给台积电的，从今年开始，XMM 7560芯片才会由英特尔自行生产。只可惜有研究公司发布报告称，英特尔的基带芯片依然存在一切不明原因的质量问题，所以无法将高通完全从iPhone供应商名单中挤出去。

英特尔的下一代基带产品名为XMM 8060，支持5G网络，但是由iPhone首发的可能性并不大，惠普、戴尔、联想、华硕和宏碁等品牌的笔记本将会在明年早些时候搭载它。

对于5G技术，Keddy说：“5G是英特尔的最大赌注之一，它其实是一个生态、一个系统，是英特尔从计算领域拓展到通讯领域的多样化尝试。在我们看来，5G的重要性可不仅限于手机，更快的速度和更低的延迟让它能够在无人驾驶、人工智能、远程医疗等领域发挥重要作用。”