供应商暗示iPhone明年上三摄，采用7P镜片

世界上有大量的分析师天天预测苹果未来的产品，可事实证明他们大多是不靠谱的。与之相比，苹果供应商放出的消息或许更加可靠。比如今天，有苹果供应商就提到了三摄像头的话题，最近传得沸沸扬扬的三摄iPhone可能真的会在明年和我们见面。

大立光电是全球知名的镜头制造商，也是苹果iPhone摄像头的主要供应商之一。今天大立光电的CEO林恩平对《电子时报》称，明年将会大规模出货7P镜头和潜望式镜头，三摄也会成为厂商争夺的焦点。

值得一提的是，这里的7P摄像头说的并不是iPhone 7 Plus的摄像头，而是指的“7片镜片组成的摄像头模组”。大立光电的7P摄像头模组采用的是全塑料镜片设计，iPhone X的6P模组同样由大立光电提供，也是全塑料镜片，而不是其他厂商采用的塑料混合玻璃的方案。

林恩平称新的7P模组能够对相机的各项性能带来提升，比如更大的光圈，另外一款潜望式结构能给手机带来更强的光学变焦能力，并且部分厂商会在今年用上潜望式摄像头，这里说的应该是OPPO，他们在去年的MWC上展示了潜望式摄像头，不少人认为OPPO即将推出的Find X可能会搭载该技术。

但是林恩平强调，最有趣的还是三摄像头，华为P20 Pro的畅销将会促使其他手机厂商迅速效仿，2019年会有更多搭载三摄的手机。因为三摄除了能够带来更强的光学变焦性能之外，还能提供更好的AR体验，毕竟在深度识别上，三个“眼睛”效率肯定比两个高。同时他还表示大立光电正在推动三摄模组的生产，预计明年会大规模投产。

虽然林恩平没有直言苹果会在“跟风者”阵营中，但AR让人想到了苹果的ARKit。不出意外的话，林恩平在采访中提到的7P镜头和三摄都会出现在明年的iPhone上，至于潜望式摄像头的可能性则并不是很大，毕竟它能提供的优势和三摄略有重叠，都是更大的光学变焦能力。