破解公司回应苹果“USB限制模式”：已攻破

本周四，苹果发表声明称iOS中加入了一项名为“USB限制模式”的功能，可以防止iPhone在连接其他设备的时候被破解，并且强调这一功能并不是针对FBI等执法部门，为的是保护用户数据安全。但明眼人都知道，这个功能就是为了GrayKey等iPhone破解工具准备的。那么苹果的对手将如何应对苹果的封杀呢？他们似乎已经找到了解决的方法。

我们先来回顾一下研发GrayKey的公司Grayshift和苹果之间的攻防战吧！GrayKey是一个盒子，iPhone连接到它上面之后就能进入自动破解过程，算下来每次破解都只要几十美元，所以这款盒子也成为了美国执法部门破解犯罪分子手机的得力助手。

然而一向爱和FBI对着干的苹果可不允许这种漏洞，他们在iOS 12中加入了“USB限制模式”，如果iOS检测到iPhone处于连接模式，而一个小时之内又没有解锁，就会自动切断iPhone数据接口的信息访问权限，这样一来，GrayKey就无法利用到此前使用的漏洞了，因为它压根就无法访问iPhone。

这一功能发布之后，不少执法部门也对媒体表达了自己的担心，因为看起来苹果的这一机制彻底封杀了GrayKey，他们无法快速破解嫌疑犯的手机了。

但是今天Grayshift又给了这些部门希望，了解Grayshift的一位专家表示：“Grayshift正在竭尽全力证明他们的技术，并表示他们已经在测试版本中攻破了这个安全防护。此外，GrayKey还在继续规划未来的功能，越来越多的破解功能将会推出。”

这样看来，Grayshift似乎完全不把苹果的安全部门放在眼里，果然是道高一尺，魔高一丈吗？