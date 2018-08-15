苹果iPhone XS Plus/6.1英寸iPhone机模上手：提前感受一下

在每一款新的iPhone发布之前，相关的传闻、零部件泄露和各种机模都会满天飞，这让我们清楚地知道当新设备发布的时候会发生什么，今年也不例外。今天，外媒MacRumors分享了新款6.1英寸和6.5英寸iPhone的仿真模型，一起来看看吧。

跟去年一样，苹果公司2018年的iPhone阵容将包括三款手机，但阵容的构成与我们以前见过的不同。苹果计划推出一款5.8英寸的OLED iPhone，它将是iPhone X的继任者，还有一款6.5英寸的OLED iPhone，它可以被认为是“iPhone XS Plus”，以及一款6.1英寸的LCD iPhone，售价将远低于两款OLED iPhone。

MacRumors表示，他们没有制作5.8英寸OLED iPhone的仿真机模，因为它看起来跟现有的iPhone X基本上是一样的，因此他们用iPhone X和两款仿真机模进行了对比。

2018年的三款iPhone都采用了相同的无边框显示屏设计，配有Face ID和TrueDepth摄像头系统，这标志着iPhone上Touch ID的正式终结。为了安装TrueDepth摄像头，三款iPhone都跟iPhone X一样拥有一个凹槽。

为了降低成本，中端6.1英寸的iPhone使用的是LCD显示屏，而不是OLED显示屏，这意味着该设备的面板比5.8英寸和6.5英寸的iPhone面板略厚一些。这款iPhone还配备了单摄像头，这与苹果将坚持使用单摄像头以节省成本的传言不谋而合。

预计第二代5.8英寸iPhone X和6.5英寸的“iPhone XS Plus”都将配备双摄像头，我们或许可以期待一些摄像头的改进，因为苹果每次升级iPhone都会引入新的摄像头功能。

除此之外，还有传闻指出，6.1英寸LCD iPhone将使用铝制机身框架，而不是更耐用的不锈钢框架，后者预计将出现在价格更高的OLED机型上。但值得一提的是，除了机身框架、摄像头、略厚的机身以及屏幕尺寸之外，三款新iPhone看起来几乎是相同的。

根据之前的传闻显示，今年的三款新iPhone将使用苹果下一代A12处理器，以及更快的英特尔LTE芯片。不过，RAM可能是一个差异化因素。6.1英寸LCD iPhone将提供3GB运行内存，两款OLED iPhone则使用4GB运行内存。

我们很期待看到LCD iPhone拥有新的配色选项。最近的一份报告称，这款手机将会提供多种配色。从视觉上来说，这款据说价格较低的iPhone很可能成为苹果最引人注目的机型。苹果上一次在iPhone上推出多种配色还是在发布iPhone 5c的时候。

考虑到目前的iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X命名方案，我们完全不知道苹果打算给下一代iPhone起什么名字。大多数可能性听起来有点不太对劲，比如“iPhone Xs”、“iPhone XS Plus”、“iPhone 9”或“iPhone XI”。结合到目前为止我们听到了各种传闻和部分“内部消息”，2018年iPhone阵容命名可能是今年最大的谜团。

价格方面，据传闻，2018年6.1英寸LCD iPhone起售价在600美元至700美元之间，而5.8英寸的OLED iPhone的售价可能在800美元至900美元之间，6.5英寸的OLED iPhone的售价可能在1000美元至1100美元之间。

距离苹果秋季新品发布会还有一个月左右的时间，我们离新款iPhone已经不远了。就目前而言，我们也只能通过将新机的机模与当前的设备进行比较来获取一些尺寸和设计上的信息。