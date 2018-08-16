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解决卡顿？苹果今凌晨火速推送iOS 12开发者预览版beta 8

2018-8-16 1:34:50来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家8月16日消息  8月14日凌晨，苹果带来了苹果惯例面向开发者发布了iOS 12 beta 7预览版更新以及watchOS 5 beta 7、tvOS12 beta7等等，其中，iOS 12 beta 7具体版本号为16A5354b。

但仅上线三个小时后，测试人员报告更新后存在普遍的性能低下问题后，苹果暂时取消了iOS 12开发者预览版beta 7的OTA更新

时隔48个小时，今天凌晨苹果带来了iOS 12开发者预览版beta 8，比预想的还要快一星期，看来苹果相当重视iOS 12新版，毕竟距离新机发布还剩一个月的时间了。

晚些时候，IT之家会为大家带来下载大全以及更新内容大全。

哪些设备可以升级

iOS 12兼容设备包括：

iPhone：

iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 5s。

iPad：

12.9英寸iPad Pro第二代、12.9英寸iPad Pro第一代、10.5英寸iPad Pro、9.7英寸iPad Pro、iPad Air 2、iPad Air、iPad第五代、iPad第六代、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2。

3、更新方法

1、iTunes升级：下载固件，在桌面端打开最新版iTunes，同时按下“Shift+更新”，选取将要刷入的固件，下面的动作交给苹果就好了。

2、描述文件OTA更新：直接使用Safari浏览器打开对应描述文件，安装并重启后，直接在系统更新下检查并下载安装更新即可；普通用户可以到苹果官网注册，安装公测版描述文件。

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关键词：iOS更新iOS 12iOS下载

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