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苹果又一个屏下指纹专利获揭示

2018-8-16 13:51:09来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家8月16日消息 近期有线索显示，今年新发布的几款iPhone都将搭载深感相机，支持Face ID，这也从另一个角度揭示了苹果目前还不打算采用屏下指纹技术。现在据Patently Apple消息，苹果的又一项屏下指纹技术专利得到了揭示，但是短期之内恐怕不会得以应用。

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▲图自Patently Apple

IT之家报道，这项专利与不同于一些中国厂商在手机上使用的光学图像扫描技术，也不像传言中三星将在Galaxy S10上使用的更精确、更昂贵的超声波系统。苹果的设计带又一个指纹生物传感器，并包含了一个介电层，可以用于接收用户的手指前表面。此外，这一装置还将通过至少一个光源，将光线投到用户的手指表面上。

该专利申请号为20180225498，于1月份提交，晚于Apple iPhone X的发布。美国专利商标局最近公布了这一专利。专利上标注的唯一发明者是Dale Setlak，苹果在2012年以3.56亿美元收购安全和生物识别公司Authentec之后，他加入了苹果公司。

当然，正如我们前面所提到的，由于今年新发布的几款iPhone都将搭载深感相机，支持Face ID，这一专利最早也不会在2019、2020年间与消费者见面。

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关键词：iPhone屏下指纹

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