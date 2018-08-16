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台媒：今年只有OLED苹果iPhone可使用Apple Pencil

2018-8-16 22:24:46来源：威锋网作者：陈知心责编：远洋评论：

根据台湾《经济日报》的报道，苹果第二代iPhone X以及外界普遍预期的6.5英寸iPhoneX Plus都将加入Apple Pencil支持。台湾研究公司TrendForce本周早些时候也做出了同样的预测。

该报道援引“业内人士”的话说，Apple Pencil支持将仅限于OLED机型，这意味着苹果即将推出的价格更低、配有LCD屏幕的6.1英寸iPhone将无法使用Apple Pencil。Apple Pencil于2015年11月与12.9英寸的iPad Pro一起发布，并且可以在那之后发布的所有iPad Pro机型上使用。目前，Apple Pencil的兼容性已经扩展到了第六代iPad。

如果传言属实，这将是苹果公司11年来首次推出支持触控笔的iPhone机型。2007年，苹果公司已故的联合创始人史蒂夫·乔布斯在介绍初代iPhone时曾说，“没有人想要智能手机上的触控笔”，但苹果坚持认为，Apple Pencil是一种绘图工具。

目前还不清楚苹果公司是否会为iPhone推出一款更小的铅笔，因为目前的版本对于iPhone来说可能太过笨重。苹果公司自三年前首次推出这款配件以来，一直没有更新其设计。

《经济日报》报告称，台湾的手写笔芯片供应商Elan很可能会成为赢家，但尚不清楚是因为该公司在为苹果供货，还是仅仅因为《经济日报》认为越来越多现代智能手机可能会使用手写笔而受益。Elan目前正在为Wacom供应触控笔芯片。

关于未来iPhone支持Apple Pencil的传闻已经有一段时间，苹果CEO库克此前曾经无意中透露，他曾经在iPhone上使用过这款配件。除了Apple Pencil之外，此前的报告还表示，苹果将为OLED机型提供512GB的存储选项。

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关键词：iPhoneApple Pencil

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