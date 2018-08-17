五年内苹果Apple Store零售店将增加至600家：中印大扩张

据科技博客AppleInsider北京时间8月17日报道，知名分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）在一份最新报告中称，未来五年内苹果在全球范围内的零售店数量将增长至600家，雇员数量将随之增至8万人，其中来自中国和印度市场的增长，将成为未来五年苹果零售店扩张的驱动力。

当地时间周四，苹果资深分析师蒙斯特在为他的公司Loup Ventures撰写的一篇博客文章中，谈到了苹果零售店。蒙斯特认为，未来的苹果零售店业务，将在苹果公司所占地位越来越重要；在今年早些时候苹果全球零售店突破500家大关后，预计到2023年这一数字将达到600家。

在这份题为《苹果零售使命：体现价值》（Apple Retail's Mission: Values）的博客文章中，蒙斯特写道，苹果庞大的零售店网络使其拥有“被低估的竞争优势”，因为它能够在规模比任何竞争对手都强大得多的商店里销售自己的产品。

蒙斯特在文章中分享了一些关于苹果零售店如何在其他零售行业崩溃时异军突起以及店内体验的演变路径，包括苹果零售业务掌门人的更迭，从早期罗恩·约翰逊（Ron Johnson）负责苹果商店部门到2014年安吉拉·阿伦茨（Angela Ahrendts）时代的到来。

“新的苹果专卖店将继续增长。”蒙斯特写道，“我们预计，到2023年，苹果零售店的门店数量将从目前的511家增至600家。最大的两个增长地区将是中国（目前有50家门店)和印度(可能在未来6个月内宣布)。”他还预测称，苹果零售店员工的数量(目前为6.5万人）将在5年内增至8万人。

据报道，今年1月，苹果在韩国的第一家零售店开业，这也是苹果在全球范围内开设的第500家苹果零售店。

蒙斯特在文章中还分享了一些他认为苹果零售店之所以能够大获成功的重要理念，涉及美学、问候语和结帐、建议、支持和灵感等多个方面。长期以来，蒙斯特一直都在市场研究机构派杰（Piper Jaffray）担任苹果分析师，后来他于2017年创办了Loup Ventures公司。最近，他一直在研究“苹果即服务”这一概念，以及随着时间的推移，苹果的服务业务如何变得越来越重要。