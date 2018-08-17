IT之家iOS版6.23发布：新增账户注销，修复App启动闪退问题

IT之家iOS版6.23今日更新上架了！

软媒的工程师们连夜赶出的IT之家iOS版6.23版本新鲜出炉，强烈建议升级。因为这一版本修复了App启动闪退的问题，还带来了一些重要的新功能。

在IT之家iOS版6.23中，主要是迎来了三项新增和两项修复改进，包括新增账户注销、添加移动网络自动加载GIF图片开关、添加后台返回自动刷新新闻列表开关等，更重要的是紧急修复了App启动闪退的问题。





必须要提到一点的是，在之前的iOS版6.20版本中，我们还新增了圈子资讯投递的引导提示，没错，可以在圈子里进行投稿了！！

期盼五星……



IT之家iOS版 v6.23 更新历史 - 2018年08月17日

新增：功能 - 账户注销功能

新增：功能 - 添加移动网络自动加载GIF图片开关

新增：功能 - 添加后台返回自动刷新新闻列表开关

修复：功能 - App启动时出现的闪退情况

修复：界面 - 无网络情况下重新加载评论页时顶部栏显示异常

全新版本绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持！



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也可单独下载：



iOS版 | Win10/Win8版 | 安卓版 | WP7/8版

一、IT之家简介



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二、IT之家iOS版（iPhone/iPad）截图

▲ 新6.21，爱科技，爱这里！

▲ 全新，快速，省电，美简！

▲ 简白新默认主题！

▲ 新系统消息盒子

▲ iPad 分屏支持

▲ 新架构！急速启动，大幅省电

▲ 黑名单系统，总有些不喜欢的人……

▲ 收藏热评、文章评论页查看所有热评……

三、下载信息

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