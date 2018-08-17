手机3.5mm耳机接口消失之后：两条路与一座独木桥

这是一个向苹果学“坏”的年代，当苹果取消了3.5mm耳机接口后，蓝牙耳机开始成为品牌的新发力点，也成为很多用户不得不买的新设备，然而由于蓝牙技术本身的问题，留给用户能选择的便是以下的这两条路，以及一座独木桥。

“不将就”的无线体验之路

无线体验之路，是耳机接口消失后，苹果着重引领出的道路，这条道路的目标是改善原有蓝牙耳机、蓝牙设备在使用中的痛点，改善用户体验，提高配对效率、延长设备续航时间。

作为率先在产业链中放出消息来，说要取消3.5mm耳机接口的苹果公司来说，配合iPhone7系列的发售，也自然推出了配套的AirPods，除了此前少有的耳机完全分开的外观外，从技术角度上最主要的卖点当属Apple W1芯片，该芯片也同样应用于已同属苹果门下的Beats耳机上，苹果力图通过W1芯片来改善蓝牙耳机产品体验不佳的问题。

根据苹果官方的介绍，Apple W1芯片，使用光学传感器和运动加速感应器来检测耳机是否已戴入耳中。无论是双耳同时使用，还是仅佩戴其中一边，W1芯片都能够自动传送音频和激活麦克风。W1芯片还具有低功耗的特点，让AirPods一次充电可最长播放5小时。另外，AirPods在配对上进行了专门的优化，相比于传统的蓝牙配对方式，变得直观便捷了许多。

通过W1芯片，苹果让自家产品，以及后续推出的Beats品牌的耳机产品，全面进入蓝牙时代，同时全部兼具了易配对、长续航的特点。着重解决了此前蓝牙耳机配对较为繁琐，使用时间较短的问题，但对于蓝牙耳机音质的改观却并不明显。

在完善体验之路上，高通似乎也看到了面向非苹果阵营用户的商机，最大卖点也瞄准在改进耳机续航上。今年的CES2018上，高通推出了全新的低功耗蓝牙系统级芯片QCC5100系列，面向无线耳塞和耳机设备，高通相较于此前的单芯片蓝牙音频解决方案将在语音通话和音乐流传输方面降低高达65%的功耗。该芯片的SoC架构支持低功耗性能，并包含了蓝牙5.0双模射频、低功耗音频和应用子系统。支持Qualcomm TrueWireles立体声、Qualcomm aptX HD音频、集成混合主动降噪（ANC）和第三方语音助手服务等特性。使用该芯片，便可以让非苹果家族的耳机产品，也具备更好的续航时间。

“将就”的无线音质之路

说到上面QCC5100系列中所具备的Qualcomm aptX HD音频就要引出耳机接口消失后的另一条被更多人关注的技术走向，那就是无线音质之路。蓝牙技术本身最大的卖点在于低功耗，而此则与传输速率难免形成矛盾，这也造成如果你对于耳机的音质有要求，那么就需要放弃蓝牙耳机。但当耳机接口被取消后，配备的转接头也同样在一定程度上削减了音质，这也让用手机听高品质的歌成为了新的痛点。

目前，蓝牙耳机都会支持SBC，可以视作一种最基本的协议，SBC的码率可以达到高品质的MP3水平，也就是说，如果你对音质有一定要求，那么普通的蓝牙耳机根本没法满足你（尽管很多大品牌的蓝牙耳机会做音质优化处理）。

高通的aptX源自于收购的CSR公司的一种数字音频压缩算法，aptX主要是通过对要传输的音频进行重新编解码，显著降低比特率，同时不影响音质，也不会带来传输的延迟问题。不过，这个技术并不被苹果阵营所接受，同时很多老牌的耳机厂商对于此技术的支持力度也不佳，并非将其作为全线产品的标配。aptX由于原理是编码技术的改进，所以最多只能达到CD级别的听感，所以还是难以满足音质上更高需求。

对于推出了比CD声音信息量还高6.5倍的Hi-Res Audio高解析音频的索尼来说，上述的技术显然不能让Hi-Res Audio音频内容通过蓝牙释放自己的声音之美。于是，索尼在2015年便先行推出LDAC技术，直接解决了无线传输带宽的问题，可传输普通蓝牙约3倍的数据，索尼表示通过该技术可以聆听到接近Hi-Res Audio的音质。不过，该技术更多在索尼自家产品中进行应用（尤其是在前端），普及度远远逊于其他技术，但对于索尼的手机而言，喜欢选择这一品牌的用户又确实不多。

留给爱好者的独木桥

通过在LDAC的介绍中不难发现，即便在大大提高了传输带宽的情况下，蓝牙耳机最终也只能提供所谓“接近Hi-Res Audio”的水平。显然，对于音乐爱好者，甚至是普通的用户来说，被苹果一腔热情去掉的耳机接口，所带来的音质上的缺失，可能还暂时无法通过更长的续航、更简单的配对这样的体验优化能平衡过来。所以，留给对音质有需求的用户就只有回归到传统播放器的独木桥上了。

手机的集成度越来越高，可以阅读电子书、可以玩游戏、可以听音乐，然而实践证明，喜欢阅读的用户，最终会抱起“电子墨水屏”；喜欢游戏的用户，最后会跳出“烧钱买排名”的手游坑；对于喜欢音乐的用户来说，是等待体验与音质合二为一的那个某年某月某一天？还是如前面两者一样走向独木桥呢？