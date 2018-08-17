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速度对比：三星Note9 vs 苹果iPhone X

2018-8-17 23:26:25来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月17日消息 就跑分而言，我们知道三星全新的Galaxy Note 9依然比不过去年的iPhone X，但就实际体验来看，两者是否像跑分那样呢？Youtube视频主EverythingApplePro给出了两者开启应用的速度对比，一起来看下吧。

苹果iPhone X搭载了苹果 A11仿生芯片，3GB运行内存；Note 9则是高通骁龙845，6-8GB的运行内存。第一轮测试是应用开启测试，测试的应用包括时钟、Snapchat、Instagram、相机、谷歌地图、PS、我的世界、马里奥、Netflix、Spotify等，第二轮测试是重新打开一遍，Note 9的两轮测试成绩分别是2分53秒和42秒，iPhone X的两轮成绩分别是2分26秒和45秒，可以看到两者的总体差距并不算大，苹果赢下第一轮，但三星Note9凭借更大的内存赢得了第二轮测试。

视频主还测试了开关机、网页开启速度，前者iPhone X以微弱的优势领先，而Note9访问三星主页更快，而iPhone X访问苹果主页时更快。另外还测试了跑分成绩，结果也比较有趣，Geekbench跑分iPhone X遥遥领先，安兔兔跑分测试则是Note 9秒杀iPhone X。

视频：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看

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关键词：三星Note9iPhone X

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