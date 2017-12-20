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IT之家新年狂欢第二弹！诺基亚7手机+定制水杯/笔记本xx个免费发！

2017-12-20 19:54:20来源：IT之家作者：子非责编：子非评论：

在大家的强烈反响和呼唤下，IT之家新年狂欢 #辣品福利# 第二弹来袭，诺基亚7手机+定制水杯/笔记本xx个再次免费发！

辣品年终感恩回馈，海量福利大放送，IT之家定制水杯、笔记本以及媒体评测设备全部免费赠送新老用户！

之前一直有网友询问IT之家拿到的评测手机最后是如何处理的，现在小编告诉你，那些设备一直在库房默默吃灰（传说100部+），不过现在它们将全部以奖品的形式送到大家手中，心动不如行动，动动手指即有机会获奖。

此次活动通过 @微博抽奖平台 进行，具体规则如下：

微博同时关注 @爱省不省 和 @辣品 转发 爱省不省置顶微博 并@ 一位好友 即可参与抽奖，抽奖时间为12月27日21:00。

奖品具体如下：

• 抽1个，送诺基亚7评测机；

• 抽10个，送IT之家运动水壶；

• 抽10个，送IT之家经典红限量版笔记本；

• 抽1个，送米兔儿童电话手表2评测机；

• 抽1个，送荣耀畅玩手环A1评测机。

活动入口点此前往，或微博搜索 @爱省不省 查看置顶微博参与活动。

第一弹反响强烈，第二弹福利同样给力，更多抽奖活动请密切关注@爱省不省 @辣品 和 @IT之家 微博以及辣品和IT之家网站最新消息。

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关键词：爱省不省微博

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