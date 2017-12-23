房价会不会降？这位机器人八小时就能建造一栋房屋

如果用人工建造房子既耗时又费力。一些房屋建造承包商们选择为房屋建造工程自动化。

一家名为“PassivDom”的乌克兰新建筑初创公司使用了一台3D打印机器人，这款机器人可以为微型房屋建设打印零件。这台机器可以在大约八小时内，打印出包括墙壁、屋顶和总计410平方英尺的地板模型等房屋建筑基本结构。然后再由工人们人工添加窗户、门、管道和电气系统。

完工后，这些利用自动化科技建造的房屋都是可移动的，这意味着它们不需要连接外部的电力和管道系统实现自给自足。太阳能被储存在与房屋相连的电池中，而水则从空气中的湿度中过滤出后被收集起来（或者你自己也可以把水倒进房屋内的循环系统里）。这些房屋也有独立的排污系统。

自2017年春成立以来，该公司已经在美国收到了超过8,000份预购订单，每份订单起价为64,000美元。首批100栋房屋将于2018年1月交付。

该公司的设计师玛丽亚索洛加告诉《Business Insider》说，该公司旗下的房屋最小的型号尺寸为410平方英尺，定价范围从64,000美元到97,000美元不等。

而占地755平方英尺的房屋售价定在97,000美元到147,000美元不等。这是在前门的时候你能够看到的房子的样子。这里有很大的开放空间，里面的布局包括一个小厨房和几扇落地窗。

这款房屋并没有涵盖单独的卧室间，也就是说，未来的拥有者需要购置一个卧铺沙发摆在客厅里。而厨房附近有一间小浴室。PassivDom公司也可以根据客户要求个性化定制房屋模型。高端房屋模型会囊括家具、厨房、浴室、工程系统、能源供应、水箱和下水道系统为一体提供。

被动模式也可以制作定制的模型。这些房屋还提供了能够自给自足（不需要政府部门分配的资源）的可能性。用3D打印技术建设的房屋可以提供给人们远离市井喧扰，与大自然，与树木、山河交融的生活机会。“我们应该有机会生活在远离市井的大自然中。”为了打造一个PassivDom式的家庭，该团队在其位于乌克兰和加州的工厂中制定了研制3D打印机器人的计划。这款机器人可以一层层地打印出屋顶、地板和20厘米厚的墙壁，而这些墙壁由碳纤维、聚氨酯、树脂、玄武岩纤维和玻璃纤维制成。

然后，再由工人们人工加上门、窗户、家用电器、警报系统、太阳能电池板和化粪处理设置、电力、医疗和冷却系统。根据户型的不同，整个过程可能需要24个小时。当设计和生产更大的房子时，由于规格和做工量更大，而且要更详细，比如下面我们看到的房子，这可能需要一个月的时间。如果房子是预制的，它可以在第二天便装运给客户。

PassivDom并不是唯一一家利用3D打印机器人来建造房屋的公司。包括总部位于旧金山的房地产创业公司Apis Cor、位于阿姆斯特丹的Dus Architects以及来自田纳西州查塔努加的Branch Technology等类似的建筑商公司表示，利用3d打印机器人技术，他们可以在短短几天或几周内建造出房屋。

这家创业公司认为，3D打印是一种更便宜、更高效建造房屋的方式，并可以让房屋以相对能被消费者可承担的价格出售。“在如今，有将近1亿人的住房没有屋顶，”索鲁加说。“所以，我们修建更多的保障性住房是有必要的。”