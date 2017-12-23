美国已有两波消费者起诉苹果：故意削弱老iPhone性能

据国外媒体报道，由于软件更新导致iPhone运行速度变慢，iPhone用户竞相开始走向法院。截至目前为止，至少有两个消费者群体因他们所使用的这一手机性能恶化而对苹果公司提起了起诉。



一个群体在芝加哥联邦法院声称，这样的的软件更新降低了iPhone 5、iPhone 6和部分iPhone 7的性能，此举是有意为之，其目的是引诱消费者购买iPhone 8和iPhone X等新产品。新产品在美国的零售价高达1149美元。

第二个群体在洛杉矶联邦法院提出了起诉，起诉书声称苹果违反了一项默认的合同，按照这一默认合同，该公司同意不故意干预消费者手中设备的使用和速度，也不妨碍消费者个人财产。

苹果公司女发言人阿米·贝塞特（Amy Bessette）对媒体就这两起起诉事宜的电子邮件采访，没有立即给予回应。

苹果本周承认，因手机所用电池老化，该公司发布的一个软件更新降低了iPhone的性能。据苹果称，修复补丁应当能够帮助用户解决电池老化问题，并且能够降低意外关机事故。

消费者当地时间周四在提交给芝加哥法院的起诉书中表示，苹果的iOS更新有意降低老产品的性能，其目的是让消费者更换老产品电池。在芝加哥提交起诉书的消费者寻求未予透露金额的损失赔偿，他们希望要求更换他们的旧手机，并要求赔偿他们手机的价值和使用损失。

这两起诉讼，一起发生在加州中区美国地方法院（洛杉矶），另一起发生在伊利诺伊州北区美国地方法院（芝加哥）。