高通董事会决定不任命博通提名的11位董事候选人

高通公司宣布，经公司监管委员会提议，公司董事会一致决定，在2018年3月6日举行的年度股东大会上，不会任命博通公司(Broadcom)提名的11位董事候选人之中的任何一位。

对于相关事宜，高通今日还向美国证券交易委员会(SEC)提交了初步的代理声明。高通表示，经过对博通提名的11位董事候选人的仔细评估，公司监管委员会认为，这些提名是相互冲突的，不会给高通董事会带来额外的技能或专业知识。在明年3月的年度股东大会上，高通董事会当前的11位董事将再次参加竞选，他们分别是：

巴巴拉·亚力山大(Barbara T. Alexander)、杰弗里·亨德森(Jeffrey W. Henderson)、托马斯·霍顿(Thomas W. Horton)、保罗·雅各布(Paul E. Jacobs)、安·利弗莫尔(Ann M. Livermore)、哈里斯·曼瓦尼(Harish Manwani)、马克·麦克劳林(Mark D. McLaughlin)、史蒂夫·莫伦科夫(Steve Mollenkopf)、克拉克·兰特(Clark T. Randt)、弗朗西斯科·罗斯(Francisco Ros)和安东尼·文奇盖拉(Anthony J.“Tony”Vinciquerra)。

今年11月6日，博通提议以每股70美元的现金加股票方式收购高通，交易总价值约为1300亿美元。若该交易得以完成，将成为半导体行业有史以来最大一笔并购交易。

11月13日，高通宣布，公司董事会已拒绝了博通11月6日主动提出的收购提议。高通执行董事长保罗·雅各布(Paul Jacobs)称：“公司董事会一致认为，博通的报价低估了高通的价值。”12月4日，博通宣布已提名11位董事候选人，旨在取代高通董事会所有成员。此举意味着博通已经迈出了敌意收购高通的第一步。博通提名的11位董事会候选人为：

诺基亚移动网络业务集团(MNBG)前总裁萨米·埃尔哈吉(Samih Elhage)、Monumental体育与娱乐公司副董事长劳尔·费尔南德兹(Raul J. Fernandez)、淡马锡控股顾问迈克尔·格茨勒(Michael S. Geltzeiler)、通用汽车前副董事长斯蒂芬·葛斯基(Stephen Girsky)、摩根大通前高管大卫·戈登(David G. Golden)和Polymer Group集团前总裁兼CEO罗妮卡·哈根(Veronica M. Hagen)；希尔公司(The Hill Company)所有者朱莉·希尔(Julie A. Hill)、风险投资公司Black Diamond Ventures管理合伙人约翰·凯斯波特(John H. Kispert)、Dialog Semiconductor半导体公司前董事长格雷戈里奥·雷耶斯(Gregorio Reyes)、Dubai Group投资公司前CEO、托马斯·沃尔普(Thomas S. Volpe)和GTY Technology Holdings科技控股公司总裁、CFO兼董事哈里·尤(Harry L. You)。

高通CEO史蒂夫·莫伦科夫(Steve Mollenkopf)之前曾表示：“在移动、互联网、汽车、边缘计算(Edge computing)和联网等领域，高通比其他任何企业都处于有利地位。我们相信，我们能为股东创造更多的额外价值。”