Zara创始人正式退休，一下就腾出了50多个职位空缺

Amancio Ortega曾多次登上世界首富的位置，是快时尚模式创始人之一，并打造了世界上最大的时尚集团Inditex。

▲图自《福布斯》

据Fashionunited 报道，Zara这位81岁的联合创始人，已经正式卸任他于Inditex集团旗下53间子公司中所担任的50多个职位。

他的任职范畴不仅限于高层领导职位，而且还包括物流、设计和对集团旗下各品牌的监督工作，可见他对集团的影响，虽然他已经在6年前将集团总裁和CEO的位置交给了Pablo Isla。

知情人士表示，退休后，Ortega还将继续通过他的投资公司Pontegadea持有Inditex集团59.9%的股份。

此前，Inditex现任CEO Isla曾公开强调，他认为Ortega是“西班牙史上最重要的商人”，并赞扬他所创造并贯通于整个公司的“文化”——“创业精神、团队合作、非独裁和带有谦卑心的抱负”。

虽然是欧洲首富，Ortega生活却非常低调，一般只穿简单的Polo衫，吃饭也在公司食堂，而且也甚少接受媒体采访。

▲图自MoneyDj

他出身贫苦家庭，但母亲仍非常疼爱他。据说，在他小时候，他妈妈带着他到杂货店买糖果，但老板却说“太太，我不能让你赊账了……”

自那时候起，Ortega就立志要赚很多钱，不再让妈妈经历这样的事。

这样的成长背景，使得Ortega即使在发家后，仍非常节俭。而他对费用和价格的敏感，从某个角度来说，也促成了他建立Zara这个“廉价时尚”帝国。

备受争议快时尚模式Ortega于1975年花了30欧元注册了Zara这个品牌，并在五年内让其遍布西班牙，随后更逐渐扩散至世界各地，也来到了我们的身边。

据悉，在Zara创始之时，富人和普通人的穿着区别还是非常明显。而Ortega则大胆地将一线品牌的时尚设计，以快速和低廉的价格提供给一般消费者，让普通人也穿得起时髦的时装。

随着生意越做越大，Zara的设计团队也扩张到上百人，他们频繁飞往世界各地的高级时装秀，以极快的速度将所见产品拿下来打板、出样和上架。

▲图自华丽志

Zara的影响力越变越大，抄袭对象也越来越多，很多时尚圈的设计师们都将Zara视为强盗，发起控诉。

2016年，美国设计师Tuesday Bassen控诉Zara抄袭了自己的设计，并启发了20多位同样遭到抄袭的设计师联手进行控诉。但由于服装设计行业在知识产权方面的漏洞，和应付官司的所需支付的费用和公司获得收入相比更低，这些官司对Zara影响并不大。

▲图自虎嗅

更重要的是，Zara的不少顾客也不在乎它是抄袭的：

谁能保证自己的设计百分之百是原创的，每一次Zara都被推到风口浪尖，并不排除因为它的影响力最大而被拿来炒作。

不过，快时尚影响的可不止设计师，还有第三国家血汗工厂里的工人，这引起了不少社会争议。

到了2014年，Zara、H&M、C&A、NEXT等8家以低价著称的时装品牌，更是组成联盟，支持提高代加工厂工人的薪酬待遇，并表示工资的上涨“将反映在采购产品的离岸价格上”，也就是说，得提价了。

渐渐地，快时尚，也不像过去印象中的那样平价了。再加上近几年来，年轻人对“快时尚”的追捧也在日益讲究个性和品质的趋势下稍有退热。

创始人Amancio Ortega正式退下后的Inditex集团，又会有何改变？