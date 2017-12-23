如果抱上阿里的大腿，A站还需要扳回26倍的差距

继11月25日至27日莫名“失联”三天，更新了“猴山倒闭”的日常新闻后，A站似乎否极泰来，等到了久违的利好消息。

近日，据《财经》相关报道称，阿里巴巴正在谋求通过投资的方式对AcFun进行控股，从而补齐自己目前在二次元ACG以及社区产品领域的空白，进而与腾讯进行竞争。看来，A站有望抱上阿里的大粗腿了。

如报道中所述，目前由马云参与创办的云锋基金正在与A站进行新一轮融资的洽谈，拟通过投资实现云锋基金与合一集团（阿里巴巴旗下全资子公司，前身为优酷土豆）对A站的控股。

据悉，早在几个月前云峰基金就开始与A站进行接触，投资方式是以10亿元人民币的估值对A站进行重组，重组之后其占股将超过20%。最终，云锋基金以及合一集团二者将总计持有超过A站50%的股份，从而获得A站的主控权。

二次元世界，或许从此将波涛汹涌

阿里与腾讯两大巨头之间的业务“交集”已经越来越广泛，尤其在2C业务方面，竞争更为激烈。从乌镇“东兴会”之后，新零售领域已经出现新的战局，而日前马化腾也在某大V的朋友圈“默认”了反阿里联盟的存在。

如果《财经》的报道最终坐实，或许在腾讯占据优势的二次元世界，又将成为巨头碰撞的重要战场。

十年七次易主，A站究竟是不是好生意？A站是否会成为阿里，或者说阿里大文娱战壕中的重要一员？

作为国内二次元弹幕视频网站的鼻祖，2007诞生的A站至今已经走过第十个年头。这十年内A站曾是无数年轻人二次元的启蒙之地，也培养了无数的死忠粉。但是，除了二次元ACG之外，内斗似乎成了A站始终摆脱不了的一个噩梦，这也导致A站如今在二次元市场先机尽失。

从2010年A站创始人之一的Xilin以400万元的价格出售A站开始，短短7年的时间A站经历了6次管理层大变动。其中，2014年至2016年的两年间动荡尤为频繁。

2014年，当初从Xilin手中买下A站的杭州边锋（武汉）分公司总经理陈少杰决定甩下A站，同时带走其在A战期间内部孵化出的“生放送”，也就是如今估值超过100亿元的斗鱼TV。

陈少杰走后，A站就经历了更为频繁的资本变动以及管理层变更。几乎每一次有新资本加入之后，管理层就会进行大换血，这样的变动共有4次。

所以，如果此次阿里系成功控股A站，将会是其七年来第七次易主（平均一年一次）。

管理层的频繁更迭造成A站内耗严重，早期那些真心热爱二次元的管理层已经离去，新加入的管理层并不了解用户真正的需求，这也使得A站的用户体验近年来大幅下降。也正是因为这种混乱，使其亲手打造出了自己的最大竞争对手bilibili（简称B站）。

2009年，由于内部派系斗争导致A站出现长达一个月的持续机房故障。一怒之下，当时A站的忠粉9bishi（徐逸）亲自打造了一家名为“Mikufans”的网站，也就是现在B站前身。当初“Mikufans”的建立仅仅是为了在A站宕机时，粉丝们能有地方可去。

8年时间过去，当初的“Mikufans”已经成长为坐拥1.5亿用户的第一大弹幕视频网站bilibili。或许徐逸自己都没想到，当初因为爱好建立的A站“小花园”，如今会成为超越A站的小巨人。

如今，B站创始人徐逸已经很少参与公司运营，甘心作为吉祥物的存在，这也很大程度上减少了B站的内耗。而根据彭博社的报道，有知情人士透露B站正考虑在美国进行IPO，预计市值将超过十亿美元。

从某种角度来看，阿里目前看中的A站，因内耗而衰败，或许也会因内耗的结束，从而终止颓势。

根据易观千帆的数据显示，截止2017年11月份，A站移动端的月活跃用户量近一年持续出现下滑，现为188.73万；而B站的月活跃用户量则高达4941万，是前者26倍有余。孰优孰劣，高下立判。

如果继续延续现状，A站将会距离这26倍差距越来越远。

阿里选择落魄的A站深层目的是什么

摆在阿里面前的，是A站经营困顿的一本惨账。

截止2016年年底，根据中文在线财报显示，A站全年营收仅为71万，亏损1.46亿。所以，这或许可以称之为一个烂摊子，那么阿里为何又要在此时选择入主A站呢？

首先是因为市场环境。如今二次元ACG已经不再是小众市场，开始进入快速发展壮大的阶段。当年的85后、90后，如今正在成为主力消费群体。据中国市场调研在线发布的《中国二次元行业调查分析及市场前景预测报告显示》，2017年二次元市场规模已达到一千亿元人民币，并且预计五年后将迎来一千亿美元的市场规模。

面对这样一个急速扩张的市场，阿里显然不会放过。目前国内二次元领域，高速发展的B站无疑是最优质的资源，但由于早在2015年11月，腾讯就以超过2亿元的资金对B站进行了投资，所以这个资源阿里已经没有再插手的余地。

那么，尽管A站近两年的发展不尽如人意，但除了A站之外，阿里并没有其他更好的选择。

其次，是粉丝群体的影响力。虽然如今A、B两站的差距甚远，但是A站毕竟有着十年的发展历程，也积累了不少粉丝，所以A站的影响力对于阿里而言，还是有很大挖掘价值的。

最后，是阿里自身的发展需求。在与腾讯的竞争过程中，阿里更加偏向企业服务方面，而腾讯则更偏向个人用户的服务场景。所以，目前腾讯在社区类产品、网络文学、在线动漫、网络游戏等年轻人聚集的领域，优势要远远领先于阿里。

而阿里在成立阿里大文娱板块后，近两年也成功实现了影视、音乐、体育等方面的突破，只是在二次元ACG领域和社区产品方面一直没有太多建树。A站的加入，则正好可以补齐阿里大文娱这方面的不足。

先不谈复兴，活下去才是硬道理

如今版权意识越来越强，投入资金水涨船高，对于一家弹幕视频网站而言，最重要的就是版权内容，最吃力的也正是版权费用的投入。

此前合一集团能够成功入股A站，也是因为版权侵权的问题。2015年，合一集团以侵权为由对A站提起诉讼，该诉讼使得当时A站3名高层被捕，大批员工离职。最终事件以优酷5000万美元入股A站，占股18%结束。

A站的落寞除了内耗，还有经营不善导致陷入“没钱-没版权-没用户-更没钱”的恶性循环。而一旦阿里成功控股A站，无论在资金还是技术层面都会给予A站巨大的助力。

同时，背靠阿里这个大树，也会使A站拥有相对稳定的管理层，从而拥有一个稳定的业务发展方向和市场策略，告别持续的动荡。

不过，尽管有可能抱住了这条粗腿，但A站想要短期内实现复兴仍不容乐观。

毕竟26倍的活跃用户差距不是短时间内可以弥补的，更何况B站同样有着腾讯的加持。所以，对于A站来说马上谈复兴还为时尚早，当下的首要任务应该是止损，减少用户的大量流失。

毕竟A站的月活跃用户已经在一年来下滑到如此境地，挽留住仅有的用户群，重新拉回“走散”的粉丝，才是A站首先要完成的使命。